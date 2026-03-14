Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в реанимации

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был помещён в отделение интенсивной терапии одной из больниц Бразилиа для лечения от пневмонии, сообщили врачи в распространённом в пятницу заявлении.

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У Болсонару наблюдались высокая температура, пониженный уровень кислорода в крови, потливость и озноб. Обследование подтвердило бронхопневмонию, разновидность пневмонии, вероятнее всего вызванную аспирацией.

«Пневмония у пациентов старше 70 лет всегда протекает тяжело, потому что может перейти в сепсис: бактерии нередко попадают в кровоток и вызывают ещё более тяжёлое состояние», - заявил Бразил Каядо, один из врачей бывшего президента.

В пятницу старший сын Болсонару сообщил в сети X, что его отца переводят из тюрьмы в больницу после того, как тот проснулся с ознобом и рвотой.

«Прошу молиться, чтобы всё обошлось и ничего серьёзного не оказалось», - написал Флавиу Болсонару.

По словам кардиолога бывшего президента, «в ближайшие дни маловероятно, что Болсонару вернётся в тюрьму, поскольку лечение проводится внутривенно и должно проходить в условиях стационара». Слова врача приводит агентство Associated Press.

Семья Болсонару продолжает добиваться от Верховного суда разрешения отбывать наказание под домашним арестом, утверждая, что в тюрьме с ним плохо обращаются и он не получает должной медицинской помощи. Суд отклонил ходатайство, указывая на подозрения в подготовке побега, но в январе перевёл бывшего главу государства в более просторную камеру.

Старший сын Болсонару публикует в сети X обращения с требованием перевести его отца на так называемый гуманитарный режим содержания по состоянию здоровья, утверждая, что жизнь Жаира Болсонару «преднамеренно подвергается риску».

Флавиу Болсонару недавно объявил о своём выдвижении в президенты. По последним опросам, ультраправый кандидат практически сравнялся по популярности с действующим президентом от левых Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Жаир Болсонару отбывает 27-летний срок за попытку государственного переворота после того, как в сентябре 2025 года был осуждён Верховным федеральным судом Бразилии. Болсонару также признан виновным по обвинениям, среди которых руководство вооружённой преступной организацией и попытка насильственно упразднить демократический правопорядок. Он отрицает какую-либо вину.