Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в реанимации

Архив (14.09.2025): бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару временно разрешено покинуть домашний арест для медицинского лечения.
АРХИВ (14.09.2025): бывший президент Бразилии Жаир Болсонару получил временное разрешение покинуть домашний арест для прохождения лечения. Авторское право  AP Photo/Eraldo Peres, File
Авторское право AP Photo/Eraldo Peres, File
By Manuel Ribeiro
Опубликовано
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google
Поделиться Close Button

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, отбывающий тюремный срок, в пятницу был переведен в реанимацию на фоне пневмонии.

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был помещён в отделение интенсивной терапии одной из больниц Бразилиа для лечения от пневмонии, сообщили врачи в распространённом в пятницу заявлении.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

У Болсонару наблюдались высокая температура, пониженный уровень кислорода в крови, потливость и озноб. Обследование подтвердило бронхопневмонию, разновидность пневмонии, вероятнее всего вызванную аспирацией.

«Пневмония у пациентов старше 70 лет всегда протекает тяжело, потому что может перейти в сепсис: бактерии нередко попадают в кровоток и вызывают ещё более тяжёлое состояние», - заявил Бразил Каядо, один из врачей бывшего президента.

В пятницу старший сын Болсонару сообщил в сети X, что его отца переводят из тюрьмы в больницу после того, как тот проснулся с ознобом и рвотой.

«Прошу молиться, чтобы всё обошлось и ничего серьёзного не оказалось», - написал Флавиу Болсонару.

По словам кардиолога бывшего президента, «в ближайшие дни маловероятно, что Болсонару вернётся в тюрьму, поскольку лечение проводится внутривенно и должно проходить в условиях стационара». Слова врача приводит агентство Associated Press.

Семья Болсонару продолжает добиваться от Верховного суда разрешения отбывать наказание под домашним арестом, утверждая, что в тюрьме с ним плохо обращаются и он не получает должной медицинской помощи. Суд отклонил ходатайство, указывая на подозрения в подготовке побега, но в январе перевёл бывшего главу государства в более просторную камеру.

Старший сын Болсонару публикует в сети X обращения с требованием перевести его отца на так называемый гуманитарный режим содержания по состоянию здоровья, утверждая, что жизнь Жаира Болсонару «преднамеренно подвергается риску».

Флавиу Болсонару недавно объявил о своём выдвижении в президенты. По последним опросам, ультраправый кандидат практически сравнялся по популярности с действующим президентом от левых Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Жаир Болсонару отбывает 27-летний срок за попытку государственного переворота после того, как в сентябре 2025 года был осуждён Верховным федеральным судом Бразилии. Болсонару также признан виновным по обвинениям, среди которых руководство вооружённой преступной организацией и попытка насильственно упразднить демократический правопорядок. Он отрицает какую-либо вину.

Дополнительные источники • AP e AFP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google

Также по теме

Германия разгромила Кюрасао 7:1, Нидерланды и Япония сыграли 2:2 на групповом этапе ЧМ

Уличное искусство ЧМ возвращается в Рио-де-Жанейро

Многотысячная толпа заполнила пляж Копакабана в Рио на бесплатном концерте Шакиры