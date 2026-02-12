Участок главной автомагистрали Португалии обрушился после прорыва дамбы на реке Мондегу

Португальская инфраструктура страдает от непогоды. В среду вечером в районе Коимбры обрушилась часть дорожного покрытия автомагистрали A1, главной автомагистрали страны, а днем ранее просела насыпь моста в районе Казайш на реке Мондегу.

Трасса не выдержала потоков воды недалеко от места прорыва дамбы, на 191,2-м километре в направлении с севера на юг, сообщили RTP в службе гражданской обороны.

Инцидент произошел после того, как движение по автостраде между 198-м и 189-м километрами было остановлено в обоих направлениях. Речь идет об участке автомагистрали, соединяющем Северную Коимбру с Южной.

Согласно информации, предоставленной на пресс-конференции в конце дня в среду министром окружающей среды и энергетики Марией да Граса Карвалью, данная мера была принята гражданской защитой "в качестве меры предосторожности", а не из-за "непосредственной опасности".

Однако после обрушения дорожного покрытия на участке трассы A1, непосредственно затронутом разрывом насыпи моста Казайш, министр инфраструктуры и жилищного строительства Мигель Пинту Лус заявил, что "проблема" "отслеживалась в течение нескольких дней Национальной лабораторией гражданского строительства" и что его правительство знает о "рисках" в этом районе.

Он также объяснил, что проезжая часть просела после того, как вода "проникла" под нее, и что потребуется "несколько недель", чтобы провести необходимый ремонт трассы A1.

О пострадавших не сообщалось.

Премьер-министр допускает возможность новых разрывов на Мондегу

На брифинге по гражданской обороне в среду премьер-министр Луиш Монтенегру призвал к эвакуации районов, которые считаются подверженными риску, и не исключил возможность новых разрывов в системе дамб Мондегу.

Тогда же он заверил, что были приняты "все превентивные меры" и что, несмотря на улучшение погодных условий уже в ближайшие дни, это "не уменьшит необходимости сохранять полную и абсолютную бдительность".

Однако, согласно заявлению, опубликованному на сайте Португальского института моря и атмосферы (IPMA), ожидается дальнейшее ухудшение погоды в период с "позднего вечера 12-го до утра 13-го", с "периодами дождя, иногда сильного, и ветра с порывами до 80 км/ч почти по всей стране".

Это связано с тем, что в это время материковую часть Португалии пересечет "фронтальная система, связанная с депрессией, расположенной к северу от Пиренейского полуострова", которая приведет к возникновению новой депрессии.

Впрочем, согласно тому же источнику, эта "депрессия не затронет материковую Португалию напрямую, поскольку ее развитие будет происходить уже на территории Испании", хотя ее последствия будут ощущаться и в этой стране.

Метеорологический институт IPMA уже выпустил "желтое предупреждение об осадках и порывах ветра" для различных районов страны, добавил метеорологический институт.

Оползни в различных частях страны

Обильные и продолжительные дожди, выпавшие на материковой части Португалии в последние недели, продолжают вызывать оползни в различных частях страны. Как уже сообщал Euronews, новый оползень в Кошта-да-Капарика в среду заставил эвакуировать здание и 31 человека. После этого в этом районе были зафиксированы и другие оползни.

В Понти-да-Барка, в районе Виана-ду-Каштелу, эвакуация, проводившаяся в последние несколько дней в целях предосторожности, затронула более 20 человек, сообщает информационное агентство Lusa, и нет никаких прогнозов относительно того, когда они смогут вернуться в свои дома.