Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Участок главной автомагистрали Португалии обрушился после прорыва дамбы на реке Мондегу

Дороги, разрушенные наводнениями
Дороги, разрушенные наводнениями Авторское право  AdobeStock
Авторское право AdobeStock
By Ema Gil Pires
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Главная автотрасса Португалии обрушилась из-за подтопления после прорыва дамбы. Министр инфраструктуры и жилищного строительства заверил, что ситуация контролировалась "в течение нескольких дней" и что правительство осознает "риски".

Португальская инфраструктура страдает от непогоды. В среду вечером в районе Коимбры обрушилась часть дорожного покрытия автомагистрали A1, главной автомагистрали страны, а днем ранее просела насыпь моста в районе Казайш на реке Мондегу.

Трасса не выдержала потоков воды недалеко от места прорыва дамбы, на 191,2-м километре в направлении с севера на юг, сообщили RTP в службе гражданской обороны.

Инцидент произошел после того, как движение по автостраде между 198-м и 189-м километрами было остановлено в обоих направлениях. Речь идет об участке автомагистрали, соединяющем Северную Коимбру с Южной.

Согласно информации, предоставленной на пресс-конференции в конце дня в среду министром окружающей среды и энергетики Марией да Граса Карвалью, данная мера была принята гражданской защитой "в качестве меры предосторожности", а не из-за "непосредственной опасности".

Однако после обрушения дорожного покрытия на участке трассы A1, непосредственно затронутом разрывом насыпи моста Казайш, министр инфраструктуры и жилищного строительства Мигель Пинту Лус заявил, что "проблема" "отслеживалась в течение нескольких дней Национальной лабораторией гражданского строительства" и что его правительство знает о "рисках" в этом районе.

Он также объяснил, что проезжая часть просела после того, как вода "проникла" под нее, и что потребуется "несколько недель", чтобы провести необходимый ремонт трассы A1.

О пострадавших не сообщалось.

Премьер-министр допускает возможность новых разрывов на Мондегу

На брифинге по гражданской обороне в среду премьер-министр Луиш Монтенегру призвал к эвакуации районов, которые считаются подверженными риску, и не исключил возможность новых разрывов в системе дамб Мондегу.

Тогда же он заверил, что были приняты "все превентивные меры" и что, несмотря на улучшение погодных условий уже в ближайшие дни, это "не уменьшит необходимости сохранять полную и абсолютную бдительность".

Однако, согласно заявлению, опубликованному на сайте Португальского института моря и атмосферы (IPMA), ожидается дальнейшее ухудшение погоды в период с "позднего вечера 12-го до утра 13-го", с "периодами дождя, иногда сильного, и ветра с порывами до 80 км/ч почти по всей стране".

Это связано с тем, что в это время материковую часть Португалии пересечет "фронтальная система, связанная с депрессией, расположенной к северу от Пиренейского полуострова", которая приведет к возникновению новой депрессии.

Впрочем, согласно тому же источнику, эта "депрессия не затронет материковую Португалию напрямую, поскольку ее развитие будет происходить уже на территории Испании", хотя ее последствия будут ощущаться и в этой стране.

Метеорологический институт IPMA уже выпустил "желтое предупреждение об осадках и порывах ветра" для различных районов страны, добавил метеорологический институт.

Оползни в различных частях страны

Обильные и продолжительные дожди, выпавшие на материковой части Португалии в последние недели, продолжают вызывать оползни в различных частях страны. Как уже сообщал Euronews, новый оползень в Кошта-да-Капарика в среду заставил эвакуировать здание и 31 человека. После этого в этом районе были зафиксированы и другие оползни.

В Понти-да-Барка, в районе Виана-ду-Каштелу, эвакуация, проводившаяся в последние несколько дней в целях предосторожности, затронула более 20 человек, сообщает информационное агентство Lusa, и нет никаких прогнозов относительно того, когда они смогут вернуться в свои дома.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Министр внутренних дел Португалии ушла в отставку после критики за бездействие после удара стихии

Португалия после штормов: железные дороги остановлены, тысячи людей без света и воды

Участок главной автомагистрали Португалии обрушился после прорыва дамбы на реке Мондегу