Россия нанесла удар по жилому дому в Запорожье, есть пострадавшие

Несколько человек получили ранения в украинском городе Запорожье во вторник в результате удара российского беспилотника по девятиэтажному жилому дому. В здании возник пожар, выгорело несколько квартир.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пять человек были спасены с верхних этажей, три человека пострадали. Атака также привела к временному отключению электроэнергии по всему региону.

Военно-воздушные силы Украины заявили, что за ночь Россия запустила 69 беспилотников, 57 из которых были сбиты средствами ПВО.

В ночь на вторник десятками дронов была атакована Одесская область, сообщили власти. Из-за возникшего пожара сгорел склад с бытовой техникой - бойлерами и обогревателями.

В то же время в регионе восстановлено электроснабжение трех сот тридцати тысяч 330 000 домохозяйств после того, как ранее Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре. Однако 288 тысяч семей все еще остаются без электричества.