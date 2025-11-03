Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Катер под флагом ЧВК "Вагнер" в Эстонии: "У Путина закончились идеи?"

Катер под флагом ЧВК "Вагнер"
Авторское право Фото с сайта МИД Эстонии
Авторское право Фото с сайта МИД Эстонии
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
"Жив ли еще дух шеф-повара Пригожина в России, пытается ли команда "Вагнера" вновь захватить Москву?", - МИД Эстонии отреагировал на новость об инциденте.

На реке Нарва, разделяющей Эстонии и Россию, в воскресенье был замечен катер российской береговой охраны под флагом флагом ЧВК "Вагнер".

В МИД Эстонии прокомментировали эту новость вопросом в адрес МИД РФ: "Кажется, что они аннексировали российскую пограничную службу. Кто знает… Министерство иностранных дел России?".

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также отреагировал на инцидент вопросом: "Похоже, у Путина закончились идеи - снова зовет "Вагнер"?"

В официальном заявлении на сайте МИД Эстонии говорится:

"Наша информация, а также изображения и видеозаписи указывают на то, что сегодня по реке Нарва прошел катер российской пограничной службы под флагом частной военной группы "Вагнер".

Мы можем только гадать, жив ли еще дух шеф-повара Пригожина в России, пытается ли команда "Вагнера" вновь захватить Москву или на этот раз они нацелились на Санкт-Петербург?

Однако это зрелище только подтверждает тот факт, что "железная" система России разрушается в результате начатой ею агрессивной войны и продолжающегося давления со стороны Запада. Мы также можем подтвердить, что все, что россияне пытаются сделать на реке Нарва, происходит под нашим пристальным вниманием".

ЧВК "Вагнер" принимала активное участие в российской военной агрессии против Украины. В Кремле сначала отрицали это факт. В июне 2023 года наемники "Вагнера" устроили мятеж, начавшийся с заявлений владельца компании Евгения Пригожина против Минобороны РФ. Вооруженное выступление было подавлено, а через два месяца Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области.

