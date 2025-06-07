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В тюрьме Тарту готовят место для шведских заключённых: эстонские силовики не скрывают скептицизма

Протестующие, в том числе один в комбинезоне в стиле тюрьмы Гуантанамо, устроили акцию во время визита президента США Джорджа Буша в Таллин, 28 ноября 2006 года.
Протестующие, в том числе один в комбинезоне в стиле тюрьмы Гуантанамо, устроили акцию во время визита президента США Джорджа Буша в Таллин, 28 ноября 2006 года. Авторское право Copyright 2006 AP. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2006 AP. All rights reserved.
By Jerry Fisayo-Bambi & Andreas Rogal и EBU, ERR, Delfi.ee
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Благодаря соглашению об аренде тюремных камер Эстония надеется получить дополнительный доход в размере не менее 30 миллионов евро в год.

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Эстония будет сдавать в аренду Швеции помещения Тартуской тюрьмы и принимать до 600 заключённых. Законопроект уже направлен в парламент.

Как сообщают эстонские СМИ, соглашение будет приносить государству не менее 30 миллионов евро в год.

По словам вице-канцлера Министерства юстиции и главы тюремной службы Райта Куузе, эстонских заключённых перевезут из тюрьмы в Тарту в другое место. При этом несколько камер оставят для местных нужд: для вытрезвителя или краткосрочного ареста.

Между тем, Полиция безопасности Эстонии (КаПо) указывает на риски, которые может повлечь за собой размещение иностранных заключённых в Тарту.

Главные опасения спецслужб – возможные связи иностранных заключённых с экстремизмом и международной организованной преступностью, а также с тем, что их могут начать навещать друзья и родственники, представляющие потенциальную угрозу общественному порядку.

"В случае посещения иностранных заключенных риски распространения экстремистской идеологии и связей организованной преступности стоит обязательно учитывать", – заявила в интервью эстонскому общественному телевидению (ERR) пресс-секретарь ведомства Марта Туул.

Некого сажать

В 2023 году число заключённых в Эстонии впервые упало ниже отметки в 2000 человек и с тех пор ежегодно уменьшается примерно на сто человек. Тем временем правительство Швеции стремится ужесточить и увеличить сроки лишения свободы, поэтому число заключённых в этой стране вряд ли сократится в ближайшем будущем.

Индрек-Ивар Мяэритс, советник канцлера права и руководитель отдела инспекционных визитов, выделил три основных проблемы в интервью ERR: "Важно, чтобы условия для эстонских заключенных не ухудшились, иностранцы содержались бы в соответствии с эстонскими законами и международным правом, а внутренняя безопасность страны не пострадала".

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Для шведских преступников эстонское государство планирует использовать S-корпус Тартуской тюрьмы, в котором имеется около 350 мест в 175 камерах, а затем E-корпус, в котором 631 место в 318 камерах.

Райт Куузе из Минюста уточнил, что Эстония будет предпочтительно принимать заключённых-мужчин, "осуждённых за преступления против личности, либо осуждённых за преступления, связанные с наркотиками, у которых нет признаков принадлежности к сети".

Чиновник добавил, что начало и конец срока заключённые будут отбывать в Швеции.

Дополнительные источники • адаптация: Alexander Kazakevich

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