ХАМАС вернул тело еще одного заложника, в Израиле требуют выполнения всех условий соглашения

Власти Израиля сообщили в субботу имя человека, чье тело ХАМАС передал международному Красному Кресту вечером в пятницу. Погибший был опознан как Элиягу Маргалит, на момент смерти ему было 75 лет.

Сообщается, что Маргалит был убит во время террористического нападения ХАМАС в кибуце Нир-Оз 7 октября 2023 года, а его тело было вывезено в Газу. 1 декабря 2023 года Армия обороны Израиля подтвердила смерть Маргалита.

Его дочь, 40-летняя Нили Маргалит, была похищена во время нападения 7 октября и освобождена из плена 30 ноября того же года.

Маргалит - десятый погибший заложник, который был возвращен в Израиль после прекращения огня, начавшегося более недели назад. Ранее ХАМАС заявил, что передал останки всех заложников, которые находились в его распоряжении, а для поиска остальных тел нужно время и спецтехника.

В ХАМАС также заявили, что поиски осложняются из-за масштабных разрушений и наличия неразорвавшихся боеприпасов. Террористическая группировка также сообщила посредникам, что некоторые тела лежат в районах, контролируемых израильскими войсками.

В ответ на это Дональд Трамп предупредил, что он разрешит Израилю возобновить боевые действия, если ХАМАС не вернет тела всех 28 убитых заложников.

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху также потребовали от ХАМАС "придерживаться плана о прекращении огня из 20 пунктов" и отметив, что свою часть плана Израиль выполняет.

"ХАМАС должен освободить всех заложников на первом этапе. Он этого не сделал. ХАМАС знает, где находятся тела наших заложников. ХАМАС должен быть разоружен в соответствии с этим соглашением. Никаких "если", никаких "но". Они этого не сделали. ХАМАС должен придерживаться плана из 20 пунктов. У них мало времени", - говорится в заявлении канцелярии.

Тем временем Израиль передал в общей сложности 90 палестинских заключенных, такие данные приводит Минздрав Газы.