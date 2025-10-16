Израильские власти идентифицировали останки еще двух заложников, переданных в среду. Они принадлежат 27-летней Инбар Хайман и 39-летнему сержанту-майору Мухаммаду эль-Атрашу.

Хайман была убита террористами на музыкальном фестивале Nova недалеко от Рейма 7 октября 2023 года, а её тело было похищено в Газу, сообщает Армия обороны Израиля, ссылаясь на данные разведки. Официально о её смерти было объявлено в декабре 2023 года.

Она была последней женщиной, остававшейся в заключении в Газе.

Эль-Атраш, отец 13 детей, служивший в Северной бригаде дивизии Газа, был убит во время боя с террористами ХАМАС в районе Нахаль-Оз утром в день нападения, его тело также было похищено, сообщает армия. Официально о его смерти было объявлено в июне 2024 года.

Накануне израильские военные сообщили, что одно из ранее переданных тел не принадлежит заложнику, что добавило путаницы в хрупкое мирное соглашение.

Ранее в рамках сделки во вторник ХАМАС передал четыре тела заложников, следом за четырьмя телами, возвращенными в понедельник, через несколько часов после освобождения последних 20 живых заложников из Газы. Всего Израиль ожидает возвращения тел 28 заложников.

Однако возникли разногласия по поводу одного из возвращенных тел после того, как израильские военные заявили, что судебно-медицинская экспертиза показала, что "четвертое тело, переданное Израилю ХАМАС, не соответствует ни одному из заложников." Сообщалось, что оно может принадлежать палестинцу.

Также возникли опасения по поводу возвращения всех тел , но военное крыло ХАМАС заявило в среду, что оно привержено соглашению.

"Оставшиеся тела требуют значительных усилий и специализированного оборудования для поиска и извлечения, и мы прилагаем большие усилия, чтобы закрыть этот вопрос", цитируют СМИ заявление военного крыла группировки. По состоянию на раннее утро четверга, около 19 тел остаются неподтвержденными ХАМАС.

Со своей стороны, Израиль вернул еще 45 тел палестинцев из Израиля, что является еще одним шагом в реализации соглашения о прекращении огня, доведя общее число возвращенных тел до 90 для захоронения в Газе. Судебно-медицинская команда Газы, исследовавшая останки, заявила, что на них имеются признаки жестокого обращения.

В понедельник Израиль освободил около 2000 палестинских заключенных и задержанных в обмен на освобождение заложников.

Признаки насилия на телах, возвращенных в Газу

Тем временем, ожидается, что Израиль передаст еще больше тел, хотя официальные лица не сообщили, сколько именно находится у них в распоряжении и сколько будет возвращено.

Неизвестно, принадлежат ли останки палестинцам, умершим в израильском заключении, или вывезенным из Газы израильскими войсками. В ходе войны израильские военные эксгумировали тела в рамках поиска останков заложников.

Когда судебно-медицинские команды исследовали первые возвращенные останки, Министерство здравоохранения Газы в среду опубликовало изображения 32 неопознанных тел, чтобы помочь семьям распознать пропавших родственников.

Солдат в форме бригад аль-Кассам, военного крыла ХАМАС, охраняет вход Красного Креста на склад, предположительно для сбора гробов AP Photo

По словам местных чиновников, многие из них выглядели разложившимися или сожженными, некоторые были без конечностей или зубов, другие были покрыты песком и пылью.

Медицинские чиновники заявили, что израильские ограничения на доступ к оборудованию для ДНК-тестирования в Газе часто вынуждали морги полагаться на физические черты и одежду для идентификации.

Судебно-медицинская команда, получившая тела, заявила, что некоторые из них прибыли в наручниках или со следами физического насилия.

Самех Хамад, член комиссии по приему тел в больнице Нассер в Хан-Юнисе, сказал, что некоторые прибыли с закованными руками и ногами.

"Есть признаки пыток и казней," - сказал он Associated Press. Он сообщил, что тела принадлежали мужчинам в возрасте от 25 до 70 лет. У большинства были повязки на шее, включая одного с веревкой вокруг шеи.

Большинство тел было одето в гражданскую одежду, но некоторые были в форме, что предполагает, что это были боевики.

Хамад сказал, что Красный Крест предоставил имена только трех погибших, оставив многие семьи в неведении о судьбе их родственников.

Двухлетняя война, вызванная жестоким нападением ХАМАС и убийством 1200 человек по всему Израилю 7 октября 2025 года, унесла жизни почти 68 000 палестинцев, согласно Министерству здравоохранения Газы, которое является частью правительства ХАМАС в Газе.