В Газу начинает поступать гуманитарная помощь

В среду в южной части сектора Газа были замечены грузовики с гуманитарной помощью. В тотже день Египетский Красный Полумесяц объявил, что в палестинский анклав был направлен конвой из 400 грузовиков. В них - 5700 тонн продовольствия и муки, более 1400 тонн медикаментов и оборудования, а также около 2500 тонн топлива.

В понедельник и вторник ввоз гуманитарной помощи в анклав был приостановлен в связи с обменом пленными и заложниками между Израилем и ХАМАС, и еврейским праздником.

Грузовики с гуманитарной помощью направляются в Газу. 12 октября 2025 г. Mohammed Arafat/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

В то же время израильские СМИ сообщают, что КПП "Рафах" в среду был закрыт. Открытие КПП планируется на 16 октября под надзором Миссии ЕС по оказанию помощи на границе.

Накануне Израиль заявил, что не будет открывать контрольно-пропускной пункт "Рафах" в качестве санкции против ХАМАС за промедление с передачей тел погибших заложников. По условиям сделки, останки всех пленников должны были быть переданы к понедельнику.

В соответствии с первым этапом соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве президента США Дональда Трампа, Израиль должен пропускать в Газу каждые сутки по 600 грузовиков с гуманитарной помощью ежесуточно. Координатор действий правительства на территориях (подразделение минобороны Израиля), уведомил организации, ответственные за доставку помощи, что будет разрешать проезд 300 грузовиков в день.

Члены Египетского Красного Креста у грузовиков с гуманитарной помощью, 12 октября 2025 г. Mohammed Arafat/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Гуманитарные группы призвали Израиль немедленно выполнить условия соглашения и дать добро на ежедневный въезд в анклав по 600 грузовиков с помощью. В Газе проживает более двух миллионов человек, которые нуждаются в продовольствии, медикаментах и топливе.