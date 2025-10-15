Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В Газу начинает поступать гуманитарная помощь

Палестинцы бегут к грузовикам с гуманитарной помощью в Газы. 15 октября 2025 г.
Палестинцы бегут к грузовикам с гуманитарной помощью в Газы. 15 октября 2025 г. Авторское право  Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Malek Fouda
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Египетский Красный Полумесяц направил в сектор Газа конвой из 400 грузовиков. В них - 5700 тонн продовольствия и муки, более 1400 тонн медикаментов и оборудования, а также около 2500 тонн топлива.

РЕКЛАМА

В среду в южной части сектора Газа были замечены грузовики с гуманитарной помощью. В тотже день Египетский Красный Полумесяц объявил, что в палестинский анклав был направлен конвой из 400 грузовиков. В них - 5700 тонн продовольствия и муки, более 1400 тонн медикаментов и оборудования, а также около 2500 тонн топлива.

В понедельник и вторник ввоз гуманитарной помощи в анклав был приостановлен в связи с обменом пленными и заложниками между Израилем и ХАМАС, и еврейским праздником.

Грузовики с гуманитарной помощью направляются в Газу. 12 октября 2025 г.
Грузовики с гуманитарной помощью направляются в Газу. 12 октября 2025 г. Mohammed Arafat/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

В то же время израильские СМИ сообщают, что КПП "Рафах" в среду был закрыт. Открытие КПП планируется на 16 октября под надзором Миссии ЕС по оказанию помощи на границе.

Накануне Израиль заявил, что не будет открывать контрольно-пропускной пункт "Рафах" в качестве санкции против ХАМАС за промедление с передачей тел погибших заложников. По условиям сделки, останки всех пленников должны были быть переданы к понедельнику.

В соответствии с первым этапом соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве президента США Дональда Трампа, Израиль должен пропускать в Газу каждые сутки по 600 грузовиков с гуманитарной помощью ежесуточно. Координатор действий правительства на территориях (подразделение минобороны Израиля), уведомил организации, ответственные за доставку помощи, что будет разрешать проезд 300 грузовиков в день.

Члены Египетского Красного Креста у грузовиков с гуманитарной помощью, 12 октября 2025 г.
Члены Египетского Красного Креста у грузовиков с гуманитарной помощью, 12 октября 2025 г. Mohammed Arafat/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Гуманитарные группы призвали Израиль немедленно выполнить условия соглашения и дать добро на ежедневный въезд в анклав по 600 грузовиков с помощью. В Газе проживает более двух миллионов человек, которые нуждаются в продовольствии, медикаментах и топливе.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Израиль разблокирует КПП Рафах и пропустит гумпомощь в Газу. ХАМАС передал тела еще 4 заложников

Боевики ХАМАС передали Израилю тело неизвестного человека вместе с останками трех заложников

"Сейчас наступило 8 октября". Рассказы выживших и потерявших близких на фестивале Nova