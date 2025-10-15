Израиль разблокирует КПП Рафах и пропустит гумпомощь в Газу. ХАМАС передал тела еще 4 заложников

РЕКЛАМА

Израиль разблокирует пограничный переход Рафах между Газой и Египтом и пропустит гуманитарную помощь в анклав в полном объеме.

По данным общественной телерадиокомпании "Кан", сделано это было в связи с тем, что ХАМАС во вторник вечером вернул тела ещё четырёх заложников. Процесс их опознания может занять до двух дней. ХАМАС не назвал имена погибших.

Кроме того, ХАМАС сообщил посредникам, что позднее в среду передаст Израилю тела еще четырех погибших заложников, сообщили The Times of Israel ближневосточный дипломат и второй источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Израиль заявил, что рассматривает вопрос о том, какие действия предпринять, пока ХАМАС не передаст все тела заложников, похищенных 7 октября.

Израиль объявил, что, вопреки договоренностям, пограничный переход Рафах между Газой и Египтом останется закрытым как минимум до среды и что поток помощи в палестинский анклав будет сокращен до тех пор, пока не будут доставлены останки всех похищенных.

Контрольно-пропускной пункт Рафах между Газой и Египтом, единственный пункт доступа для помощи и перемещенных лиц. Его закрытие еще больше усугубляет и без того отчаянную гуманитарную ситуацию среди гражданского населения, препятствуя эвакуации раненых и доставке необходимых медицинских препаратов.

Красный Крест подчеркнул, что возвращение тел заложников является "огромной проблемой" и может занять несколько дней или недель, а некоторые тела могут быть так и не найдены, погребенные под обломками зданий, разрушенных в результате обстрела.

"Начнется ад"

В интервью CBS News премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае отказа ХАМАС разоружаться, "начнется ад".

"Мы договорились, давайте выполним первую часть, а теперь дадим шанс выполнить вторую часть", — заявил Нетаньяху, выражая надежду, что ХАМАС мирно сложит оружие, и перефразируя Трампа, что в противном случае «начнется ад».

Ранее Трамп заявил, что если ХАМАС не выполнит свою часть соглашения, "мы их разоружим", возможно, "насильственно".

Десятки погибших, несмотря на перемирие, ХАМАС публично казнит противников

На местах ситуация драматическая. По данным местных медицинских источников, за последние 24 часа в результате израильских атак в секторе Газа, несмотря на официально действующее перемирие, погибли 44 палестинца и 29 получили ранения.

Среди жертв - шесть человек, пострадавших в результате налетов на город Газа и Хан-Юнис, в Шуджайе пять мирных жителей были убиты израильскими беспилотниками, когда пытались осмотреть свои разрушенные дома. Другие жертвы были зарегистрированы в Джабалии аль-Балад и районе Аль-Фахари, к востоку от Хан-Юниса.

Израильские войска заявили, что открыли огонь, чтобы "нейтрализовать угрозу" после того, как заметили "подозреваемых", пытавшихся пересечь линию безопасности.

Также сообщается о десятках погибших в результате наступления ХАМАС на противоборствующие группировки, а также семьи бедуинов, которые в последние месяцы встали на сторону боевиков и пытались обеспечить безопасность грузовиков с гуманитарной помощью, прибывающих в сектор. На нескольких видеозаписях в социальных сетях, проверенных BBC Verify, члены ХАМАС публично казнят противников, которых часто обвиняют в предательстве и сговоре с Израилем.

Удержится ли перемирие?

Несмотря на оптимистичный тон Трампа и лозунг "Мир на Ближнем Востоке", прозвучавший на саммите, реальность в Газе говорит о другом: прекращение огня хрупкое, бои не прекратились, а политические узлы все еще не распутаны.

Без четкого соглашения, прямого участия конфликтующих сторон и немедленного открытия гуманитарного доступа перемирие рискует превратиться во временную передышку, а не в шаг к прочному миру.