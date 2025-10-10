Мощное землетрясение магнитудой 7,6 произошло у южных Филиппин

Жителей прибрежных районов призывают эвакуироваться на возвышенности или перебраться вглубь страны из-за угрозы возможного возникновения волн цунами после произошедшего в море землетрясения.
У юго-восточного побережья Филиппин произошло сильное землетрясение.
Власти страны выпустили предупреждение о цунами для жителей прибрежных провинций и призвали эвакуироваться.
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил, что ожидает разрушений и повторных подземных толчков.
Эпицентр землетрясения находился в море примерно в 62 километрах к юго-востоку от города Манай в провинции Восточный Давао.
В институте заявили, что ожидается "разрушительное цунами с опасной для жизни высотой волн".
Президент страны заявил, что оценивается возможный ущерб, готовятся спасательные команды и операции по оказанию помощи.
Дети эвакуированы из школ в городе Давао, где проживает около 5,4 миллиона человек. Это крупнейший населенный пункт от эпицентра землетрясения.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами, расположенный в Гонолулу, сообщил, что опасные волны возможны в радиусе 300 километров от эпицентра. По его словам, на некоторых филиппинских побережьях возможны волны до 3 метров выше обычного уровня приливов, в Индонезии и Палау - волны меньшего размера.
Заместитель администратора Управления гражданской обороны предупредил, что волны цунами могут обрушиться на шесть прибрежных провинций.
Он попросил людей немедленно перебраться на возвышенности или вглубь страны, подальше от прибрежных районов.
"Мы призываем жителей прибрежных районов быть начеку и немедленно эвакуироваться на возвышенности до дальнейших распоряжений", - сказал глава ведомства в ходе видео-брифинга.
"Владельцы лодок в гаванях и в прибрежных районах... должны закрепить их и покинуть берег", - сказал он.
Власти Индонезии выпустили предупреждение о цунами для северо-восточных районов Папуа и Северного Сулавеси, расположенных примерно в 275 километрах от эпицентра.
В заявлении Агентства метеорологии, климатологии и геофизики говорится, что жителям этого района следует быть внимательными и держаться подальше от побережья и рек.
Филиппины восстанавливаются после землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего 30 сентября, в результате которого погибли по меньшей мере 74 человека и тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в центральной провинции Себу.
Филиппины - одна из самых подверженных стихийным бедствиям стран мира - часто страдают от землетрясений и извержений вулканов из-за своего расположения в Тихоокеанском огненном кольце, зоне с высокой вулканической и сейсмической активностью.
Кроме того, через архипелаг ежегодно проходят примерно сильных 20 тайфунов, поэтому ликвидация последствий стихийных бедствий остается важной задачей для правительства страны, работающих на Филиппинах международных организаций и волонтерских групп.