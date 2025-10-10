Мощное землетрясение магнитудой 7,6 произошло у южных Филиппин

РЕКЛАМА

У юго-восточного побережья Филиппин произошло сильное землетрясение.

Власти страны выпустили предупреждение о цунами для жителей прибрежных провинций и призвали эвакуироваться.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил, что ожидает разрушений и повторных подземных толчков.

Эпицентр землетрясения находился в море примерно в 62 километрах к юго-востоку от города Манай в провинции Восточный Давао.

В институте заявили, что ожидается "разрушительное цунами с опасной для жизни высотой волн".

Президент страны заявил, что оценивается возможный ущерб, готовятся спасательные команды и операции по оказанию помощи.

Дети эвакуированы из школ в городе Давао, где проживает около 5,4 миллиона человек. Это крупнейший населенный пункт от эпицентра землетрясения.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами, расположенный в Гонолулу, сообщил, что опасные волны возможны в радиусе 300 километров от эпицентра. По его словам, на некоторых филиппинских побережьях возможны волны до 3 метров выше обычного уровня приливов, в Индонезии и Палау - волны меньшего размера.

Заместитель администратора Управления гражданской обороны предупредил, что волны цунами могут обрушиться на шесть прибрежных провинций.

Дети эвакуируются из школы после сильного землетрясения в городе Давао, Филиппины, в пятницу 10 октября 2025 года Manman Dejeto/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Он попросил людей немедленно перебраться на возвышенности или вглубь страны, подальше от прибрежных районов.

"Мы призываем жителей прибрежных районов быть начеку и немедленно эвакуироваться на возвышенности до дальнейших распоряжений", - сказал глава ведомства в ходе видео-брифинга.

"Владельцы лодок в гаванях и в прибрежных районах... должны закрепить их и покинуть берег", - сказал он.

Власти Индонезии выпустили предупреждение о цунами для северо-восточных районов Папуа и Северного Сулавеси, расположенных примерно в 275 километрах от эпицентра.

В заявлении Агентства метеорологии, климатологии и геофизики говорится, что жителям этого района следует быть внимательными и держаться подальше от побережья и рек.

Филиппины восстанавливаются после землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего 30 сентября, в результате которого погибли по меньшей мере 74 человека и тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в центральной провинции Себу.

Филиппины - одна из самых подверженных стихийным бедствиям стран мира - часто страдают от землетрясений и извержений вулканов из-за своего расположения в Тихоокеанском огненном кольце, зоне с высокой вулканической и сейсмической активностью.

Кроме того, через архипелаг ежегодно проходят примерно сильных 20 тайфунов, поэтому ликвидация последствий стихийных бедствий остается важной задачей для правительства страны, работающих на Филиппинах международных организаций и волонтерских групп.