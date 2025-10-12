Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Португалия. Социал-демократы заявили о выдающейся победе на муниципальных выборах

В Лиссабоне разгорелся жаркий спор между Александрой Лейтау и Карлушем Моэдашем
В Лиссабоне разгорелся жаркий спор между Александрой Лейтау и Карлушем Моэдашем
Авторское право Armando Franca/AP
By Ricardo Figueira
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Выборы в местные органы власти в Португалии были отмечены жесткой борьбой между левоцентристами и правоцентристами в двух главных городах страны.

Правоцентристская Социал-демократическая партия Португалии успешно выступила на состоявшихся в воскресенье выборах в местные органы власти.

СДП cамостоятельно или в составе коалиции обеспечила себе 136-ть постов мэра из 308. И , что более значимо, социал-демократы выиграли у социалистов выборы в крупных городах таких как Синтра и Вила-Нова-ди-Гайя. В Лиссабоне, Порту и Кашкайше мэрии также возглавят представители СДП.

"Не скажу, что это исторический результат, но он чрезвычайно важен", — указал премьер-министр Луиш Монтенегру, лидер социал-демократов.

Социалистическая партия победила в 126-ти муниципалитетах. Несколько из них были оплотом СДП.

Ультраправая партия "Чега" ("Хватит")на этих муниципальных выборах выступила не так удачно, как она ожидала. "Чега" победила лишь в трёх муниципалитетах: в приморском курортном городе Албуфейра на юге региона Алгарве, в городе Энтронкаменту в центральном округе Сантарен, и в небольшом сельском муниципалитете Сан-Висенти на острове Мадейра.

Вместе с тем у ультраправых 134 муниципальных советника, в том числе один в Лиссабоне.

