Португалия. Социал-демократы заявили о выдающейся победе на муниципальных выборах

Выборы в местные органы власти в Португалии были отмечены жесткой борьбой между левоцентристами и правоцентристами в двух главных городах страны.
Правоцентристская Социал-демократическая партия Португалии успешно выступила на состоявшихся в воскресенье выборах в местные органы власти.
СДП cамостоятельно или в составе коалиции обеспечила себе 136-ть постов мэра из 308. И , что более значимо, социал-демократы выиграли у социалистов выборы в крупных городах таких как Синтра и Вила-Нова-ди-Гайя. В Лиссабоне, Порту и Кашкайше мэрии также возглавят представители СДП.
"Не скажу, что это исторический результат, но он чрезвычайно важен", — указал премьер-министр Луиш Монтенегру, лидер социал-демократов.
Социалистическая партия победила в 126-ти муниципалитетах. Несколько из них были оплотом СДП.
Ультраправая партия "Чега" ("Хватит")на этих муниципальных выборах выступила не так удачно, как она ожидала. "Чега" победила лишь в трёх муниципалитетах: в приморском курортном городе Албуфейра на юге региона Алгарве, в городе Энтронкаменту в центральном округе Сантарен, и в небольшом сельском муниципалитете Сан-Висенти на острове Мадейра.
Вместе с тем у ультраправых 134 муниципальных советника, в том числе один в Лиссабоне.