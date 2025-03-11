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Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте арестован в Маниле по ордеру МУС

Сотрудники службы безопасности патрулируют аэропорт после ареста экс-президента Родриго Дутерте в Маниле. Филиппины, 11 марта 2025 года.
Сотрудники службы безопасности патрулируют аэропорт после ареста экс-президента Родриго Дутерте в Маниле. Филиппины, 11 марта 2025 года. Авторское право Aaron Favila/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Aaron Favila/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Экс-президент Филиппин Дутерте подозревается в преступлениях против человечности из-за репрессий, в ходе которых, по оценкам правозащитников, погибли десятки тысяч людей.

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Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте арестован по ордеру Международного уголовного суда в рамках дела о предполагаемых совершенных им преступлениях в связи с операциями по борьбе с наркопреступностью. Дутерте был взят под стражу в международном аэропорту Манилы, куда прибыл из Гонконга.

79-летний экс-президент подозревается в преступлениях против человечности из-за репрессий, в ходе которых, по оценкам правозащитников, погибли десятки тысяч людей. Среди них и те, чья связь с наркоторговлей не была доказана. Сам Дутерте неоднократно призывал к физической расправе над наркоторговцами и утверждал, что сам убил троих наркодельцов.

Ряд информационных агентств сообщают, что во время задержания к Дутерте не допустили его адвокатов, помощников и врачей. Соратник Дутерте сенатор Бонг Го заявил, что власти нарушили конституционные права бывшего главы государства.

Расследование МУС касается преступлений, совершенных в период с ноября 2011 года, когда Дутерте был мэром города Давао, и по март 2019-го, когда Филиппины отозвали ратификацию Римского статута.

Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший, ставший президентом Филиппин в 2022 году, решил не присоединяться к Международному уголовному суду, но заявил, что будет готов с ним сотрудничать, если МУС попросит взять Дутерте под стражу.

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