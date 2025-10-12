Кремль угрожает Молдавии: "Эту ошибку одно государство уже совершало"

Полная антагонизация России не принесет ничего хорошего Молдавии, "предупредил" пресс-секретарь российского президента, комментируя новую военную стратегию этой страны
В Москве крайне негативно отреагировали на принятие Молдавией на этой неделе новой военной стратегии, в которой Россия названа главной угрозой для безопасности этой бывшей советской республики.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что власти Молдавии совершают серьезную ошибку, когда ради выстраивания отношений с Европой "делают из России антагониста".
"Это продолжение достаточно конфронтационной линии по отношению к нашей стране, недружественной линии. Нынешнее руководство Молдавии, с нашей точки зрения, делает серьезную ошибку", - сказал представитель Кремля.
При этом Песков фактически пригрозил Молдавии повторением судьбы "одного государства", которому такая "ошибка не дала ничего хорошего".
"Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России, - заявил Песков. - Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству".
Песков не указал, какое именно "одно государство" он имеет в виду, хотя в его словах легко угадывается намек на Украину, полномасштабную агрессию против которой Москва развязала в 2022 году.
Россия как главная угроза
8 октября правительство Молдавии утвердило Военную стратегию на 2025–2035 годы, которая определяет основные направления развития национальной системы обороны. Она направлена на укрепление обороноспособности государства и ее адаптацию к новым реалиям безопасности путем модернизации вооруженных сил и предусматривает увеличение расходов на военную сферу минимум до 1% ВВП.
Среди перечисленных в документе военных рисков и угроз национальной безопасности названо "продолжение военной агрессии Российской Федерации в Украине с её возможным распространением на Республику Молдова".
"Вторжение Российской Федерации в Украину и военная оккупация суверенной украинской территории представляют собой самый серьёзный кризис безопасности в Европе за последние десятилетия, - отмечается в документе. - Война в Украине представляет собой источник значительных угроз безопасности Республики Молдова, что уже проявилось в нарушении национального суверенитета в воздушном пространстве. Продолжение военных действий в Украине ещё больше повысит уязвимость инфраструктуры и населения страны к преднамеренным и/или непреднамеренным ударам с воздуха. Кроме того, возможное расширение оккупированных Российской Федерацией территорий представляет собой серьёзную прямую угрозу безопасности и государственности Республики Молдова, поскольку создание сухопутного коридора к границам страны может привести к дополнительному политическому и территориальному давлению на Республику Молдова".
Еще одной угрозой названо присутствие российских военных в Приднестровье: "Вооруженные формирования неконституционного режима в Приднестровском регионе представляют прямую угрозу безопасности Республики Молдова, поскольку они могут быть использованы для содействия достижению стратегических целей как данного режима, так и Российской Федерации, путем стимулирования, распространения и возбуждения конфликтных состояний и тенденций, направленных на политическую и общественную дестабилизацию Республики Молдова".
28 сентября на парламентских выборах в Молдавии победила правящая проевропейская партия "Действие и солидарность". Президент Майя Снду неоднократно обвиняла Москву во вмешательстве во внутренние дела страны и попытках повлиять на исход голосования с целью приведения к власти пророссийских сил.
По словам Пескова, проевропейские политики Молдавии, "удержавшись у власти, продолжают недружественную линию" в отношении Москвы, что в Кремле "вызывает сожаление".