Кремль угрожает Молдавии: "Эту ошибку одно государство уже совершало"

В Москве крайне негативно отреагировали на принятие Молдавией на этой неделе новой военной стратегии, в которой Россия названа главной угрозой для безопасности этой бывшей советской республики.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что власти Молдавии совершают серьезную ошибку, когда ради выстраивания отношений с Европой "делают из России антагониста".

"Это продолжение достаточно конфронтационной линии по отношению к нашей стране, недружественной линии. Нынешнее руководство Молдавии, с нашей точки зрения, делает серьезную ошибку", - сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

При этом Песков фактически пригрозил Молдавии повторением судьбы "одного государства", которому такая "ошибка не дала ничего хорошего".

"Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России, - заявил Песков. - Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству".

Песков не указал, какое именно "одно государство" он имеет в виду, хотя в его словах легко угадывается намек на Украину, полномасштабную агрессию против которой Москва развязала в 2022 году.

Россия как главная угроза

8 октября правительство Молдавии утвердило Военную стратегию на 2025–2035 годы, которая определяет основные направления развития национальной системы обороны. Она направлена на укрепление обороноспособности государства и ее адаптацию к новым реалиям безопасности путем модернизации вооруженных сил и предусматривает увеличение расходов на военную сферу минимум до 1% ВВП.

Новая военная стратегия Молдавии предусматривает увеличение расходов на военную сферу минимум до 1% ВВП AP Photo/Octav Ganea, Mediafax

Среди перечисленных в документе военных рисков и угроз национальной безопасности названо "продолжение военной агрессии Российской Федерации в Украине с её возможным распространением на Республику Молдова".

"Вторжение Российской Федерации в Украину и военная оккупация суверенной украинской территории представляют собой самый серьёзный кризис безопасности в Европе за последние десятилетия, - отмечается в документе. - Война в Украине представляет собой источник значительных угроз безопасности Республики Молдова, что уже проявилось в нарушении национального суверенитета в воздушном пространстве. Продолжение военных действий в Украине ещё больше повысит уязвимость инфраструктуры и населения страны к преднамеренным и/или непреднамеренным ударам с воздуха. Кроме того, возможное расширение оккупированных Российской Федерацией территорий представляет собой серьёзную прямую угрозу безопасности и государственности Республики Молдова, поскольку создание сухопутного коридора к границам страны может привести к дополнительному политическому и территориальному давлению на Республику Молдова".

Еще одной угрозой названо присутствие российских военных в Приднестровье: "Вооруженные формирования неконституционного режима в Приднестровском регионе представляют прямую угрозу безопасности Республики Молдова, поскольку они могут быть использованы для содействия достижению стратегических целей как данного режима, так и Российской Федерации, путем стимулирования, распространения и возбуждения конфликтных состояний и тенденций, направленных на политическую и общественную дестабилизацию Республики Молдова".

28 сентября на парламентских выборах в Молдавии победила правящая проевропейская партия "Действие и солидарность". Президент Майя Снду неоднократно обвиняла Москву во вмешательстве во внутренние дела страны и попытках повлиять на исход голосования с целью приведения к власти пророссийских сил.

По словам Пескова, проевропейские политики Молдавии, "удержавшись у власти, продолжают недружественную линию" в отношении Москвы, что в Кремле "вызывает сожаление".