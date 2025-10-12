Президент Мадагаскара заявил, что военные пытаются захватить власть

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил в воскресенье, что в стране происходит попытка переворота, после того как элитное армейское подразделение, известное как CAPSAT, взяло под контроль вооруженные силы, призвав президента уйти в отставку после протестов молодежи против правительства.

В заявлении канцелярии Радзуэлины говорится, что он "хотел бы проинформировать нацию и международное сообщество о том, что была "начата попытка незаконного и силового захвата власти"".

"Учитывая чрезвычайную серьезность ситуации, канцелярия президента решительно осуждает эту попытку дестабилизации и призывает все силы нации объединиться для защиты конституционного порядка и национального суверенитета".

Офис президента не предоставил никаких подробностей о том, кто стоит за этой попыткой, а на улицах в воскресенье не было заметно никаких признаков насилия.

Ситуация сложилась после трех недель самых значительных протестов в островном государстве, и элитное подразделение CAPSAT заявило, что взяло на себя руководство военными.

В воскресенье министр вооруженных сил Мадагаскара признал офицера, выбранного военной группой, поддерживающей демонстрантов, призывающих президента Андри Радзуэлину уйти в отставку, новым главой армии страны.

Министр вооруженных сил Манантсоа Дерамасинджака Ракотоаривело присутствовал на церемонии в штабе армии, где генерал Демосфен Пикулас был назначен начальником штаба армии.

По меньшей мере 22 человека погибли в ходе общенациональных молодежных протестов

Силы CAPSAT присоединились к многонедельным протестам против президента и призвали его и правительственных чиновников уйти в отставку. Эти протесты стали одними из самых масштабных с начала волнений 25 сентября.

Протестующих поливают слезоточивым газом во время акции протеста с требованием отставки президента в Антананариву, Мадагаскар, четверг, 9 октября 2025 года. (AP Photo/Alexander Joe) AP Photo

В субботу командир подразделения полковник Майкл Рандрианирина заявил, что его солдаты вступили в перестрелку с силами безопасности, которые пытались подавить протесты в субботу, и что один из их солдат был убит.

Выступая перед толпой с бронированного автомобиля, Рандрианирина заявил, что Радзуэлина, его новый премьер-министр, министр жандармерии и командующий жандармерией "должны покинуть власть. Вот и все".

"Назовем ли мы это переворотом? Пока не знаю", - сказала Рандрианирина.

Местонахождение Радзуэлины неизвестно

В воскресенье о местонахождении президента ничего не было известно. Правительство Радзуэлины в своем заявлении сообщило, что он остается в стране и не бежал.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина и его жена Миали Радзуэлина прибывают на 19-й саммит Франкофонии в Елисейский дворец в Париже, пятница, 4 октября 2024 года. (AP Photo/Lo AP Photo

51-летний Радзуэлина впервые пришел к власти в качестве лидера переходного правительства после переворота, совершенного в 2009 году при поддержке военных, в результате которого тогдашний президент Марк Раваломанана был вынужден бежать из страны. Он вернулся в 2014 году, но с тех пор не занимал свой пост.

Между тем, авиакомпания Air France объявила, что рейсы между аэропортом Париж-Шарль де Голль и Антананариву, столицей Мадагаскара, не будут выполняться с 11 по 13 октября включительно "в связи с ситуацией с безопасностью".

По словам представителей Air France, "возобновление полетов будет зависеть от ежедневной оценки ситуации", и компания внимательно следит за ситуацией вместе с властями.

Мадагаскар - крупный остров с населением 31 миллион человек, расположенный у восточного побережья Африки. На Мадагаскаре несколько раз происходили перевороты и политические кризисы с тех пор, как он получил независимость от Франции в 1960 году.