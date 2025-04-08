Вулкан Канлаон на Филиппинах выбрасывает дым и пепел

By Euronews

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На Филиппинах снова проснулся Канлаон, один из крупнейших вулканов страны. По данным сейсмологов, он выбросил столб пепла и дыма на высоту в четыре тысячи метров.

Канлаон (высота вулкана 2465 метров над уровнем моря) расположен в центральной части острова Негрос. В декабре прошлого года из-за его извержения пришлось эвакуировать жителей близлежащих деревень.

С этого времени в районе Канлаона сохраняется третий уровень опасности, что говорит о повышенном риске выброса лавы. По словам специалистов, в ближайшее время уровень опасности могут изменить - как повысить, так и понизить. Это зависит от скорости, с которой магма приближается к поверхности.

Филиппины расположены в так называемом "Тихоокеанском вулканическом огненном кольце". В этом регионе повышена вулканическая активность и часто случаются землетрясения.