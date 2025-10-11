Американские военные прибывают в Израиль для наблюдения за режимом прекращения огня в Газе

Американские военные начали прибывать в Израиль для контроля за выполнением соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Американские чиновники заявили, что 200 военнослужащих будут находиться на месте и создадут координационный центр, призванный содействовать доставке гуманитарной помощи, а также материально-технической помощи и помощи в обеспечении безопасности.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетил Газу в субботу вместе с главой Центрального командования вооруженных сил США Брэдом Купером, чтобы подтвердить первый этап вывода войск ЦАХАЛ.

"Эта большая работа будет выполнена без присутствия американских войск в Газе", - сказал Купер в своем заявлении, отметив, что его командование будет руководить центром.

Согласно договору о перемирии, оставшиеся 48 заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, должны быть освобождены к понедельнику. Правительство считает, что около 20 из них все еще живы. В обмен Израиль освободит около 2 000 палестинских заключенных.

Масштабы разрушений огромны

Официальные лица в Газе заявили, что с момента вступления в силу перемирия было проведено более 5 000 общественных работ. В их число входят работы по восстановлению водопроводной и канализационной инфраструктуры, медицинские операции и миссии по оказанию помощи.

Кроме того, было проведено около 700 гуманитарных миссий по распределению продовольствия среди перемещенного населения Газы.

Всемирная продовольственная программа заявила в субботу, что готова восстановить 145 пунктов распределения продовольствия в пострадавшей от голода полосе, как только Израиль разрешит расширить поставки. До того как Израиль закрыл Газу в марте, агентства ООН поставляли продовольствие в 400 пунктов распределения.

Организация Объединенных Наций заявила, что Израиль дал ей зеленый свет на увеличение объемов поставок помощи, начиная с воскресенья.

Перемещенные палестинцы едут на грузовиках, размахивая египетскими и палестинскими флагами, по прибрежной дороге возле Вади Газа в центре Газы, суббота, 11 октября 2025 года. Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Тем временем сотни тысяч перемещенных палестинцев продолжают пробираться по окутанным пылью улицам, чтобы вернуться в свои дома на севере страны. Агентство гражданской обороны Газы сообщило, что с начала перемирия в город прибыло 300 000 человек.

"Когда люди прибудут туда, они найдут развалины. Они обнаружат, что их дома и районы превратились в пыль", - заявила представитель ЮНИСЕФ Тесс Ингрэм из центра Газы.

"Одного прекращения огня недостаточно", - добавила Ингрэм и призвала "увеличить объем гуманитарной помощи, чтобы устранить огромный ущерб, который был нанесен за последние два года".

Ожидается, что число погибших в Газе будет расти по мере того, как будут находить все новые тела, которые не удалось извлечь во время израильского наступления.

Сотрудник больницы "Шифа" на севере Газы сообщил, что за последние 24 часа в город Газа поступило 45 тел, извлеченных из-под завалов.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп отправится на Ближний Восток, чтобы принять участие в церемонии подписания мирного соглашения по Газе в Египте, что может ознаменовать окончание двухлетней кровопролитной войны между Израилем и Хамасом.