В Украине в результате удара РФ сильно повреждена ТЭС, ранены два энергетика

АРХИВ. Рабочий на поврежденной теплоэлектростанции ДТЭК, 2 мая 2024 года
АРХИВ. Рабочий на поврежденной теплоэлектростанции ДТЭК, 2 мая 2024 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Ежегодно начиная с 2022 года Россия пытается вывести из строя украинскую энергосистему в преддверии зимы, пытаясь подорвать моральный дух жителей страны и нарушить военное производство.

РЕКЛАМА

Россия серьезно повредила одну из украинских теплоэлектростанций в результате ночного нападения, сообщил крупнейший в стране оператор электроэнергии ДТЭК.

РФ продолжает свою ежегодную кампанию ударов по энергетической инфраструктуре, чтобы лишить украинцев тепла, света и водоснабжения с приближением зимы.

По данным компании ДТЭК, в результате ночного удара пострадали двое сотрудников ТЭС, не предоставив дополнительной информации, в том числе о местонахождении станции, на которую было совершено нападение.

Украинские власти обычно не публикуют подробную информацию о российских ударах по энергосистеме страны, чтобы не предоставлять противнику данные.

Сообщается также, что Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре в Черниговской, Херсонской и Днепропетровской областях.

ВВС Украины заявили, что перехватили 154 из 183 ударных и ложных дронов РФ, выпущенных в ночь на среду по территории страны.

Местные жители выходят из подземного пешеходного перехода во время отключения электричества после российских авиаударов по энергетическим объектам в Чернигове, 7 октября 2025 года
Местные жители выходят из подземного пешеходного перехода во время отключения электричества после российских авиаударов по энергетическим объектам в Чернигове, 7 октября 2025 года AP Photo

Энергетический сектор стал полем боя с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Каждый год с тех пор Москва пытается вывести из строя украинскую энергосистему в преддверии суровой зимы, надеясь подорвать моральный дух жителей страны и нарушить военное производство.

Украина обвиняет Кремль в том, что тот использует зиму в качестве оружия.

Киев наносит ответные удары по российским энергосетям, что недавно привело к перебоям в некоторых регионах РФ вдоль границы.

Министерство обороны РФ заявило в среду, что его средства ПВО перехватили 53 украинских беспилотника над девятью российскими регионами.

По меньшей мере три человека погибли в среду в результате украинского "ракетного обстрела" в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате удара, по его данным, частично разрушено здание социального объекта в поселке Маслова Пристань.

Украинский военнослужащий с дроном
Украинский военнослужащий с дроном AP Photo

"В результате обстрела врага погибли двое мужчин и одна молодая женщина. Самые искренние и глубокие соболезнования родным, на которых обрушилось такое страшное горе... Девять мирных жительниц получили ранения: четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно диагностированы баротравмы", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор посетил пострадавший поселок вместе с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, позже руководители региона и ведомства провели совещание, посвященное готовности Белгородской области к осенне-зимнему периоду и обсудили меры по ликвидации последствий ракетных обстрелов инфраструктуры региона.

Дополнительные источники • AP

