Дроны ВСУ долетели до Тюмени

Украинские дроны атаковали НПЗ в Тюмени - в 2 тысячах километрах от линии фронта. Масштаб ущерба оценивается.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил об атаке дронов по заводу по производству взрывчатки и боеприпасов, расположенному в городе Дзержинск Нижегородской области РФ. Это предприятие считается одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ.

Украинские военные заявили, что завод им. Свердлова поставляет "все виды боеприпасов - авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, боевые части для ракетных комплексов ПВО"

Телеграм-каналы публикуют свидетельства очевидцев, которые рассказали о громких взрывах и ярких вспышках.

Российские власти признали факт крупной атаки украинских беспилотников на регионы РФ, а также на аннексированный Крымский полуостров и окрестности Черного и Азовского морей.

Российская самоходная 122-мм реактивная система залпового огня "Град" ведет огонь по украинским позициям на неустановленном участке местности в Украине, 6 октября 2025 года AP Photo

Минобороны РФ утверждает, что сбит 251 украинский беспилотник, это один из крупнейших украинских обстрелов с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что один человек пострадал в результате падения обломков в промзоне Дзержинска и что ПВО отразили атаку 20 украинских беспилотников.

В Белгороде нет электричества после ударов по ТЭЦ "Луч", губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших. Наблюдатели сообщают, по энергообъекту попали ракеты.

Генштаб ВСУ также в понедельник заявил об ударе по комплексу по перевалке нефти и нефтепродуктов в незаконно аннексированном РФ Крыму и по складу боеприпасов 18-й общевойсковой армии России.

Между тем информационное агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что после недавней украинской атаки нефтеперерабатывающий завод в Киришах в Ленинградской области - один из крупнейших в России - остановил свою самую мощную установку первичной переработки нефти CDU-6. На восстановление потребуется не менее месяца.

Оборонная промышленность Украины развивается

Не зная, на какую военную поддержку Запада она может рассчитывать в противостоянии российскому вторжению, Украина быстро развила свой внутренний оборонный производственный потенциал.

Украина уже делится своими наработками в области беспилотников с европейскими странами и обсуждает возможность технологического и производственного сотрудничества с Соединенными Штатами.

Растущая оборонная промышленность Украины может начать экспорт излишков оружия к концу этого года, используя доходы для покупки сложных систем, которые она не может производить сама, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.

К концу этого года Украина надеется обеспечить себя по крайней мере половиной оружия, необходимого ее войскам на передовой, сказал Зеленский на форуме оборонной промышленности в Киеве.

"Уже сейчас на фронте более 40% используемого оружия - это оружие, произведенное в Украине или совместно с Украиной", - сказал Зеленский в своем выступлении.

По словам украинского лидера, в прошлом году Украина произвела и поставила на передовую 2,4 миллиона снарядов.

По словам Зеленского, в настоящее время Украина производит 40 самоходных артиллерийских установок "Богдана" в месяц. Для сравнения, в апреле 2024 года производство составляло 10 единиц в месяц.

"Пришло время начать экспорт нашего украинского оружия - тех видов вооружений, которые у нас в избытке, и поэтому их можно экспортировать, чтобы было финансирование тех видов вооружений, которые особенно нужны для обороны", - сказал Зеленский, возможно, имея в виду американскую систему ПВО Patriot.

По его словам, Украина уже имеет договоренности о начале экспорта в Европу, США и на Ближний Восток, а закупки могут начаться уже к концу этого года.

Позднее на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Киеве Зеленский сообщил:

"Главное понимать, что в последние дни Украина применяла исключительно украинские изделия, не только дроны. И по тем попаданиям, я думаю, можно понять людям из тех фактов, которые есть в социальных сетях, где есть применение дронами, а где есть применение не дронами. И я хотел бы за это поблагодарить не только воинов, но и производителей, которые сделали соответствующие шаги. Мы ожидаем больших возможностей, но они зависят от финансовых возможностей".