Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Дроны ВСУ долетели до Тюмени

Украинский военнослужащий 57-й моторизованной бригады управляет беспилотным летательным аппаратом FPV на передовой в Харьковской области, 12 августа 2025 года.
Украинский военнослужащий 57-й моторизованной бригады управляет беспилотным летательным аппаратом FPV на передовой в Харьковской области, 12 августа 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Ирина Шелудкова
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Российские власти признали факт крупной атаки украинских беспилотников.

Украинские дроны атаковали НПЗ в Тюмени - в 2 тысячах километрах от линии фронта. Масштаб ущерба оценивается.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил об атаке дронов по заводу по производству взрывчатки и боеприпасов, расположенному в городе Дзержинск Нижегородской области РФ. Это предприятие считается одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ.

Украинские военные заявили, что завод им. Свердлова поставляет "все виды боеприпасов - авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, боевые части для ракетных комплексов ПВО"

Телеграм-каналы публикуют свидетельства очевидцев, которые рассказали о громких взрывах и ярких вспышках.

Российские власти признали факт крупной атаки украинских беспилотников на регионы РФ, а также на аннексированный Крымский полуостров и окрестности Черного и Азовского морей.

Российская самоходная 122-мм реактивная система залпового огня "Град" ведет огонь по украинским позициям на неустановленной территории Украины, 6 октября 2025 г.
Российская самоходная 122-мм реактивная система залпового огня "Град" ведет огонь по украинским позициям на неустановленном участке местности в Украине, 6 октября 2025 года AP Photo

Минобороны РФ утверждает, что сбит 251 украинский беспилотник, это один из крупнейших украинских обстрелов с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что один человек пострадал в результате падения обломков в промзоне Дзержинска и что ПВО отразили атаку 20 украинских беспилотников.

В Белгороде нет электричества после ударов по ТЭЦ "Луч", губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших. Наблюдатели сообщают, по энергообъекту попали ракеты.

Генштаб ВСУ также в понедельник заявил об ударе по комплексу по перевалке нефти и нефтепродуктов в незаконно аннексированном РФ Крыму и по складу боеприпасов 18-й общевойсковой армии России.

Related

Между тем информационное агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что после недавней украинской атаки нефтеперерабатывающий завод в Киришах в Ленинградской области - один из крупнейших в России - остановил свою самую мощную установку первичной переработки нефти CDU-6. На восстановление потребуется не менее месяца.

Оборонная промышленность Украины развивается

Не зная, на какую военную поддержку Запада она может рассчитывать в противостоянии российскому вторжению, Украина быстро развила свой внутренний оборонный производственный потенциал.

Украина уже делится своими наработками в области беспилотников с европейскими странами и обсуждает возможность технологического и производственного сотрудничества с Соединенными Штатами.

Растущая оборонная промышленность Украины может начать экспорт излишков оружия к концу этого года, используя доходы для покупки сложных систем, которые она не может производить сама, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.

К концу этого года Украина надеется обеспечить себя по крайней мере половиной оружия, необходимого ее войскам на передовой, сказал Зеленский на форуме оборонной промышленности в Киеве.

"Уже сейчас на фронте более 40% используемого оружия - это оружие, произведенное в Украине или совместно с Украиной", - сказал Зеленский в своем выступлении.

По словам украинского лидера, в прошлом году Украина произвела и поставила на передовую 2,4 миллиона снарядов.

По словам Зеленского, в настоящее время Украина производит 40 самоходных артиллерийских установок "Богдана" в месяц. Для сравнения, в апреле 2024 года производство составляло 10 единиц в месяц.

"Пришло время начать экспорт нашего украинского оружия - тех видов вооружений, которые у нас в избытке, и поэтому их можно экспортировать, чтобы было финансирование тех видов вооружений, которые особенно нужны для обороны", - сказал Зеленский, возможно, имея в виду американскую систему ПВО Patriot.

По его словам, Украина уже имеет договоренности о начале экспорта в Европу, США и на Ближний Восток, а закупки могут начаться уже к концу этого года.

Позднее на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Киеве Зеленский сообщил:

"Главное понимать, что в последние дни Украина применяла исключительно украинские изделия, не только дроны. И по тем попаданиям, я думаю, можно понять людям из тех фактов, которые есть в социальных сетях, где есть применение дронами, а где есть применение не дронами. И я хотел бы за это поблагодарить не только воинов, но и производителей, которые сделали соответствующие шаги. Мы ожидаем больших возможностей, но они зависят от финансовых возможностей".

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Комбинированный ночной удар РФ по Украине ракетами и беспилотниками: есть погибшие и раненые

В Сумской области обстрелян пассажирский поезд

"Нафтогаз": РФ нанесла крупнейший удар за всю войну по газовым объектам Украины