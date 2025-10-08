Россия использует платформу Telegram для вербовки украинских подростков

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл заявил Euronews, что вербовка детей в интернете акторами, действующими в интересах России - это усугубляющаяся проблема, причем с 2024 года наблюдается "всплеск" числа задержанных детей.

Так, в начале сентября СБУ сообщила, что российские военные отправили через Telegram инструкции двум подросткам из Львова на западе Украины, чтобы те спрятали бомбу в цветочном горшке рядом с входом в дом украинского солдата.

Два мальчика, 15 и 14 лет, установили на смартфон камеру с удаленным доступом, чтобы кураторы могли взорвать бомбу, когда захотят. В случае успешного выполнения задания их связной должен был заплатить им, говорится в заявлении Службы безопасности Украины. Подростки были задержаны, когда закладывали бомбу, и им грозит до 12 лет тюрьмы.

Согласно новым данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, предоставленным Euronews, по состоянию на май 2025 года 103 несовершеннолетних были задержаны в связи с действиями против Украины.

По сравнению с прошлым годом показатель вырос почти в десять раз, тогда Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала 11 таких случаев.

Вербовка подростков в интернете является частью более широкой российской стратегии, направленной на поиск потенциальных пособников в полномасштабной войне против Украины, которая продолжается уже четвертый год.

Двойная виктимизация детей

По словам Белл, на данный момент осуждены 42 несовершеннолетних. Семь из них получили тюремные сроки от шести месяцев до 10 лет, а остальные были приговорены к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Она заявила, что задания, которые поручают украинской молодежи, становятся все более опасными.

То, что в 2022 году начиналось как вербовка для ведения наблюдения, нанесения граффити на военную технику, превратилось в "акты саботажа", например поджоги.

Теперь несовершеннолетним "поручают изготовить, перевезти или установить самодельные взрывные устройства", - сказала Белл, отметив, что за последние шесть месяцев это поручили 23 несовершеннолетним.

Белл говорит, что эти ситуации часто развиваются по одной схеме. Злоумышленники связываются с юношами и девушками через социальные сети, такие как Telegram, и предлагают определенную плату за выполнение конкретного задания.

В докладе Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) за 2024 год говорится, что эти действия могут включать поджог военных машин или железнодорожного оборудования.

По словам Белл, кураторы обещают переслать деньги, как только получат видео, свидетельствующее о выполнении задания.

В докладе УВКПЧ также говорится о том, что российские акторы могут оказывать давление на детей, заставляя их выполнить диверсию, если они отказываются от приказа, угрожая причинить вред их братьям и сестрам или членам семьи.

"Мы рассматриваем это как двойную виктимизацию детей", - сказала Белл.

"Их вербуют и используют для совершения противозаконных действий... и им грозит судебное преследование за совершение этих действий, что, по сути, означает, что жизнь молодых людей подвергается серьезному воздействию".

ООН утверждает, что есть доказательства того, что инициаторами этих заданий являются российские субъекты, поскольку с детьми иногда связываются на русском языке или с помощью аккаунтов с российскими номерами телефонов.

Еще один пример из доклада УВКПЧ: действия, о которых просят новобранцев в социальных сетях, совпадают с передвижениями или местоположением украинских вооруженных сил, которые ООН может засечь по радиоволнам.

Что делает Украина, чтобы остановить это?

В августе СБУ и национальная полиция страны начали новую кампанию по борьбе с этой проблемой, рассказывая молодым людям о российских попытках вербовки.

"Сотрудничество с врагом может закончиться трагедией: смертью или увечьями детей от взрыва и тюремным заключением, потому что СБУ и национальная полиция находят всех виновных в преступлениях", - говорится в пресс-релизе.

Часть кампании заключается в том, чтобы дети или их родители сообщили о попытке вербовки в чатбот Telegram под названием "Поймай ФСБшника".

ФСБ - главная спецслужба России, занимающаяся, в частности, диверсиями и другой вредоносной деятельностью.

В СБУ заявили, что за последний год они получили более 10 000 сообщений от граждан о попытках вербовки в социальных сетях.

Эта кампания последовала за серией онлайн и очных уроков, которые СБУ провела в классах по всей Украине в 2025 году, предлагая школьникам практические советы по распознаванию угроз и действиям в случае попытки вербовки со стороны России.

Уроки "нужны в первую очередь для того, чтобы защитить вас", - заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в пресс-релизе о кампании в классах. "Этого нет в школьной программе, но это жизненно важно. От этого может зависеть не только ваша жизнь, но и жизнь тех, кто вас окружает".

Telegram "нормализует экстремальные взгляды", говорит эксперт

Приложение для обмена сообщениями Telegram входит в пятерку самых скачиваемых приложений по всему миру с более чем 1 миллиардом активных ежемесячных пользователей.

В Украине 44% граждан получают новости из Telegram через "сотни или тысячи различных каналов", согласно исследованию 2023 года, проведенному Киевским международным институтом социологии.

Относительная анонимность, большие размеры групп и каналов наряду с низкой степенью модерации контента в Telegram облегчают распространение материалов, сказал Euronews Тим Венингер, директор аспирантуры по информатике в Университете Нотр-Дам в США.

Telegram особенно хорош для распространения политического или эмоционально заряженного контента, который Венингер называет "войной мемов".

"Эти изображения не являются отшлифованными или формально убедительными, вместо этого они предназначены для того, чтобы ими можно было поделиться и сместить нарратив с помощью юмора", - сказал он.

Многие из этих сообщений хорошо работают с "разочарованными мальчиками-подростками, играя на их желании принадлежать, остром юморе и формировании идентичности", - пояснил Венингер.

По словам Белл, среди 103 несовершеннолетних, задержанных украинскими властями в 2025 году, - 91 мальчик и 12 девочек.

Подростков привлекают "эксклюзивные сообщества" в Telegram, которые родители или авторитетные лица не всегда понимают, говорит Венингер. Использование мемов, закодированного языка и внутренних шуток "создает мощное внутригрупповое чувство, которое вербовщики используют для укрепления лояльности и нормализации экстремистских взглядов".

Сама платформа сообщила на своей странице модерации, что в 2025 году она заблокировала более 27 миллионов групп и каналов и удаляет миллионы материалов, нарушающих условия предоставления услуг, которые включают "подстрекательство к насилию".

Telegram заявил, что использует отчеты пользователей и инструменты искусственного интеллекта для модерации контента, размещенного на платформе.

Однако, по словам Венингера, публично платформа обмена сообщениями "осуществляет очень мало проактивной модерации" по сравнению с другими платформами, и они могли бы "ужесточить модерацию", если бы хотели вмешаться.

Венингер также предлагает платформе ограничить крупные каналы вещания и больше инвестировать в автоматическое обнаружение экстремистских материалов.