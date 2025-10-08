Германия разрешит полиции сбивать беспилотники

РЕКЛАМА

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт сообщил о создании специального отряда по противодействию беспилотникам в составе федеральной полиции.

Анонсу предшествовали инциденты в аэропорту Мюнхена, которые наглядно продемонстрировали, к каким последствиям могут привести пролеты дронов над территорией воздушной гавани. Вечером второго октября авиасообщение было приостановлено после того, как несколько очевидцев сообщили о дронах над аэропортом. Перебои затронули почти 3000 пассажиров.

Что будет сделано для защиты от беспилотников

По словам Добриндта, в новом законе о федеральной полиции должны быть закреплены три основных направления защиты от дронов.

Во-первых, речь идет о федеральном центре защиты от беспилотников, который, как предполагается, обеспечит более эффективное взаимодействие федеральной и земельной полиции, и позволит согласовывать контрмеры.

Вторая составляющая - создание подразделения по борьбе с дронами в составе федеральной полиции. Оно будет создано в этом году.

Третьим направлением станут исследования и разработки в области защиты от беспилотников. Для этого Германия ведет диалог со странами с гораздо большим опытом, такими как Израиль и Украина.

Добриндт также рассказал, что полиция получит новое оборудование, а бундесвер как ожидается, будет иметь юридические полномочия помогать полиции сбивать дроны.

Обнаруживать, пресекать, перехватывать, сбивать

В среду кабинет министров одобрил закон, который прямо уполномочивает полицию сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство Германии, в том числе в случае непосредственной угрозы или нанесения серьезного ущерба. Теперь этот закон должен одобрить парламент.

Реформа Закона о федеральной полиции позволит ей принимать эффективные меры по борьбе с дронами. "По нашему мнению, в прошлом этот вопрос не регулировался должным образом", - заявил министр внутренних дел.

Выбор способа действий будет зависеть от видов дронов. Полиция будет бороться с беспилотниками, летающими на уровне деревьев, в то время как более мощные дроны должны быть отнесены к компетенции военных, сказал Добриндт.

Бавария уже представила решение своего правительства

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер (ХСС) объявил, что седьмого октября его правительство одобрило проект закона об усилении защиты от беспилотников. Так, полиции будет разрешено обезвреживать дроны (подавлять или сбивать), если БПЛА будет отнесен к категории опасных.

Ожидается, что баварский парламент проголосует за закон до конца года. Также планируется создать рядом с мюнхенским аэропортом центр по противодействию БПЛА.