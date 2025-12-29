Северная Корея провела пуск крылатых ракет большой дальности

В понедельник КНДР заявила, что запустила стратегические крылатые ракеты большой дальности в Жёлтом море. Цель, как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), - проверить боеготовность профильных подразделений к нанесению контрудара.

Ракеты пролетели по заданному маршруту в течение 10 тыс. 199 секунд и 10 тыс. 203 секунд и точно попали в цель", - говорится в коммюнике.

Испытания были произведены в воскресенье - через несколько дней после того, как ЦТАК опубликовало снимки почти отстроенного корпуса "первой северокорейской атомной подлодки".

Воскресные манёвры рассматриваются в том числе как демонстрация силы Пхеньяном в преддверии съезда правящей Трудовой партии, который должен состояться в начале 2026-го.

К нему приковано большое внимание, поскольку он проводится впервые за последние пять лет, и, выступая перед однопартийцами, Ким Чен Ын может озвучить новые приоритеты в отношениях с США или ответить на призывы Вашингтона возобновить переговоры по денуклеаризации.

Центральное телеграфное агентство сообщило, что глава государства выразил "большое удовлетворение" по поводу воскресных запусков, которые произошли у западного побережья страны.

Ким Чен Ын отметил, что проверка надёжности средств вооружений и демонстрация их мощи - это "всего лишь ответственное осуществление права на самооборону и военное сдерживание" перед лицом внешних угроз безопасности.

Ким Чен Ын осматривает на заводе по производству снарядов и ракет в неустановленном месте в Северной Корее, 26 декабря 2025 г. AP Photo

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ему известно о нескольких запусках крылатых ракет, произведённых из столичного региона Северной Кореи в воскресенье утром.

В сообщении говорится, что Сеул сохраняет готовность отразить любые потенциальные провокации со стороны Пхеньяна, опираясь на поддержку Соединённых Штатов.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее проводить любые запуски с использованием технологий баллистических ракет.

Испытания крылатых ракет не запрещены, но они, по мнению экспертов, представляют угрозу для США и Южной Кореи, поскольку обладают высокой манёвренностью и летают на низкой высоте, чтобы избежать обнаружения радарами.

Аналитики считают, что в случае конфликта Северная Корея намерена использовать крылатые ракеты для нанесения ударов по американским военным кораблям и авианосцам.

На прошлой неделе КНДР провела испытательный запуск новых зенитных ракет у своего восточного побережья и показала фотографии, на которых изображён практически отстроенный корпус атомной подводной лодки. Пхеньян дал понять, что намерен оборудовать субмарину ядерными ракетами.

Эксперты говорят, что сблизившись с Россией и отправив на помощь её армии, воюющей в Украине, тысячи своих военнослужащих, а также военную технику, КНДР, по всей видимости, получила взамен российские технологии.

Люди идут по улице Центрального района Пхеньяна, 25 декабря 2025 года AP Photo

Северная Корея сосредоточилась на испытаниях оружия, чтобы расширить свой ядерный арсенал после того, как в 2019 году потерпела крах ядерная дипломатия, выстриваемая президентом США рядом встреч с северокорейским лидером.

В сентябре, в ответ на неоднократные обращения Дональда Трампа, Ким Чен Ын заявил, что может вернуться к переговорам, если Штаты откажутся от "своей бредовой одержимости денуклеаризацией" Северной Кореи.

По мнению экспертов, за счёт расширения ядерного арсенала Ким Чен Ын хочет получить больше рычагов и добиться уступок в потенциальных переговорах с Вашингтоном.