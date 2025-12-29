Северная Корея провела пуск крылатых ракет большой дальности

ЦТАК сообщает, что Ким выразил "огромное удовлетворение" по поводу проведённых манёвров у западного побережья страны.
В понедельник КНДР заявила, что запустила стратегические крылатые ракеты большой дальности в Жёлтом море. Цель, как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), - проверить боеготовность профильных подразделений к нанесению контрудара.
Ракеты пролетели по заданному маршруту в течение 10 тыс. 199 секунд и 10 тыс. 203 секунд и точно попали в цель", - говорится в коммюнике.
Испытания были произведены в воскресенье - через несколько дней после того, как ЦТАК опубликовало снимки почти отстроенного корпуса "первой северокорейской атомной подлодки".
Воскресные манёвры рассматриваются в том числе как демонстрация силы Пхеньяном в преддверии съезда правящей Трудовой партии, который должен состояться в начале 2026-го.
К нему приковано большое внимание, поскольку он проводится впервые за последние пять лет, и, выступая перед однопартийцами, Ким Чен Ын может озвучить новые приоритеты в отношениях с США или ответить на призывы Вашингтона возобновить переговоры по денуклеаризации.
Центральное телеграфное агентство сообщило, что глава государства выразил "большое удовлетворение" по поводу воскресных запусков, которые произошли у западного побережья страны.
Ким Чен Ын отметил, что проверка надёжности средств вооружений и демонстрация их мощи - это "всего лишь ответственное осуществление права на самооборону и военное сдерживание" перед лицом внешних угроз безопасности.
Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ему известно о нескольких запусках крылатых ракет, произведённых из столичного региона Северной Кореи в воскресенье утром.
В сообщении говорится, что Сеул сохраняет готовность отразить любые потенциальные провокации со стороны Пхеньяна, опираясь на поддержку Соединённых Штатов.
Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее проводить любые запуски с использованием технологий баллистических ракет.
Испытания крылатых ракет не запрещены, но они, по мнению экспертов, представляют угрозу для США и Южной Кореи, поскольку обладают высокой манёвренностью и летают на низкой высоте, чтобы избежать обнаружения радарами.
Аналитики считают, что в случае конфликта Северная Корея намерена использовать крылатые ракеты для нанесения ударов по американским военным кораблям и авианосцам.
На прошлой неделе КНДР провела испытательный запуск новых зенитных ракет у своего восточного побережья и показала фотографии, на которых изображён практически отстроенный корпус атомной подводной лодки. Пхеньян дал понять, что намерен оборудовать субмарину ядерными ракетами.
Эксперты говорят, что сблизившись с Россией и отправив на помощь её армии, воюющей в Украине, тысячи своих военнослужащих, а также военную технику, КНДР, по всей видимости, получила взамен российские технологии.
Северная Корея сосредоточилась на испытаниях оружия, чтобы расширить свой ядерный арсенал после того, как в 2019 году потерпела крах ядерная дипломатия, выстриваемая президентом США рядом встреч с северокорейским лидером.
В сентябре, в ответ на неоднократные обращения Дональда Трампа, Ким Чен Ын заявил, что может вернуться к переговорам, если Штаты откажутся от "своей бредовой одержимости денуклеаризацией" Северной Кореи.
По мнению экспертов, за счёт расширения ядерного арсенала Ким Чен Ын хочет получить больше рычагов и добиться уступок в потенциальных переговорах с Вашингтоном.