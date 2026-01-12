Российского капитана, обвиняемого в столкновении судов в Северном море, судят в Лондоне

Российский капитан грузового судна, столкнувшегося в Северном море с танкером, зафрахтованным США, предстанет перед судом в понедельник в Лондоне по обвинению в непредумышленном убийстве.

59-летний Владимир Мотин из Санкт-Петербурга на предварительном слушании в свою вину не признал. Ожидается, что процесс в лондонском суде Олд-Бейли продлится несколько недель.

10 марта 2025 года судно Solong под португальским флагом, которым командовал Мотин, столкнулось с танкером Stena Immaculate под флагом США. Последний столя на якоре в 13 милях от порта Халл на северо-востоке Англии. В результате аварии часть топлива, которое перевозил танкер, вылилась в море. Оба судна загорелись. Началась масштабная спасательная операция.

Один из членов экипажа Solong, филиппинец Марк Анджело Перниа, пропал без вести. Предположительно, он погиб. Все остальные моряки обоих судов были эвакуированы.

Столкновение вызвало опасения по поводу экологического ущерба после разлома топливного бака.

Версия о преступном умысле исключена

Правительство Великобритании исключило версию о преступном умысле в прошлом году. Предварительный отчет показал, что ни на судне Solong, ни на Stena Immaculate не было наблюдателя на мостике во время инцидента, а видимость была нестабильной.

Стоявший на якоре танкер действовал в соответствии с требованиями вахты для стоящего на якоре судна, заявила компания Crowley, владелец судна.

Solong пробил один из грузовых танков Stena Immaculate, "выпустив авиационное топливо в море и на нос Solong", говорится в отчете Управления по расследованию морских аварий Великобритании, опубликованном в апреле 2025 года.

"Авиационное топливо воспламенилось от тепла, выделяемого силой столкновения", — добавлено в отчете.

Пожарным потребовалось почти два дня, чтобы потушить пламя в ходе масштабной операции. Оба судна были переведены в разные порты для проведения ремонтных работ и оценки ущерба.

Немецкая компания Ernst Russ, владеющая Solong, и компания Crowley подали друг против друга судебные иски.

Экологическую катастрофу, вызванную разливом авиационного топлива, удалось предотвратить. Однако береговая охрана провела операцию по очистке после обнаружения в море и на берегу пластиковых гранул.

Крошечные кусочки пластиковой смолы, нетоксичные, но представляющие опасность для дикой природы, попали туда с судна Solong, перевозившего 15 контейнеров с гранулами.

По данным местного совета, с пляжей на северо-востоке Линкольншира было собрано более 16 тонн пластика.