Испанская полиция конфисковала 10 тонн кокаина

Торговое судно, перевозившее наркотики, было взято на абордаж в Атлантическом океане агентами GEO.
Торговое судно, перевозившее наркотики, было взято на абордаж в Атлантическом океане агентами GEO. Авторское право  Policía Nacional
Авторское право Policía Nacional
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Это крупнейший «улов» и истории испанских правоохранительных органов

Испанская полиция перехватила почти 10 тонн кокаина - это крупнейший улов такого рода в истории правоохранительных органов королевства.

Наркотики обнаружены на борту судна под флагом Камеруна. Корабль следовал в Европу из Бразилии.

Почти 300 мешков кокаина были спрятаны среди груза соли. Примерная рыночная стоимость такого количества наркотиков — 400 миллионов евро.

Кроме того, на борту найдено огнестрельное оружие и боеприпасы. 13 членов экипажа арестованы.

При этом, по сообщениям испанкой полиции, у судна закончилось топливо, и после рейда спецназа оно ещё 12 часов дрейфовало в море, после чего было отбуксировано на Канарские острова.

Операция под названием «Белая волна» была подготовлена правоохранительными агентствами целого ряда стран, включая Бразилию, Великобританию, Португалию и Францию.

