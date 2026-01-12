Испанская полиция конфисковала 10 тонн кокаина

Это крупнейший «улов» и истории испанских правоохранительных органов
Испанская полиция перехватила почти 10 тонн кокаина - это крупнейший улов такого рода в истории правоохранительных органов королевства.
Наркотики обнаружены на борту судна под флагом Камеруна. Корабль следовал в Европу из Бразилии.
Почти 300 мешков кокаина были спрятаны среди груза соли. Примерная рыночная стоимость такого количества наркотиков — 400 миллионов евро.
Кроме того, на борту найдено огнестрельное оружие и боеприпасы. 13 членов экипажа арестованы.
При этом, по сообщениям испанкой полиции, у судна закончилось топливо, и после рейда спецназа оно ещё 12 часов дрейфовало в море, после чего было отбуксировано на Канарские острова.
Операция под названием «Белая волна» была подготовлена правоохранительными агентствами целого ряда стран, включая Бразилию, Великобританию, Португалию и Францию.