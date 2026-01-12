Три месяца предварительного заключения для владельца сгоревшего бара Le Constellation

Три месяца заключения под стражу до суда для владельца бара Le Constellation в Кран-Монтане Жака Моретти - такое решение вынес в понедельник суд швейцарского кантона Вале. Суд внял аргументам прокуратуры, указавшей на возможный "риск уклонения от правосудия".

При этом в заявлении суда указано, что он может отменить трёхмесячное предварительное заключение, если будут приняты достаточные "меры безопасности", в том числе внесён залог. Но может и продлить этот срок.

По мнению суда, Жак Моретти должен оставаться под стражей до тех пор, пока эти меры не будут выработаны. Офис Патрика Мишода, адвоката владельца бара, не ответил на запросы агентства АР о комментарии.

Le Constellation загорелся во время новогодней вечеринки, причиной, по данным сегодня, стали бенгальские огни, от которых вспыхнул потолок. В результате погибли 40 человек, 116 получили ранения.

Управляющие баром "Le Constellation" в Кран-Монтане Жак и Джессика Моретти в прокуратуре кантона Вале в Сьоне, 9 января 2026 года. AP Photo

В заявлении адвокатов супруги владельца Джессики Моретти говорится, что решение суда позволит её мужу "вновь обрести свободу", как только будут созданы соответствующие условия.

Швейцарские власти начали уголовное расследование в отношении владельцев, их подозревают в неумышленном убийстве, неумышленном нанесении телесных повреждений и неумышленном причинении пожара.

Власти выясняют, соответствует ли покрывавший потолок звукоизоляционный материал нормам и разрешено ли было использовать бенгальские огни в баре. На прошлой неделе выяснилось, что проверки пожарной безопасности не проводились с 2019 года.

Согласно региональным правилам, все "доступные для публики" здания кантона Вале должны проходить ежегодную проверку пожарной безопасности.

Фонтан "Le Jet d'Eau" подсвечивается в цвета кантона Вале в национальный день траура в Женеве, 9 января 2026 года AP Photo

На прошлой неделе супруги Моретти - французская пара, владеющая не только баром Le Constellation, но и двумя другими заведениями в Швейцарии, впервые публично заявили, что "опустошены и переполнены горем", и пообещали "полностью сотрудничать" со следствием.

На памятной церемонии в минувшиую пятницу, в рамках национального дня траура, президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна "потрясена" этой трагедией. "Мы обязаны уважать тех, кто пострадал, их семьи и близких, помнить о них и делать все возможное, чтобы подобная катастрофа не повторилась", - написал он в открытом письме.

Французские СМИ в свою очередь подчёркивают, что Жак Моретти был известен правосудию, посколько в 2008 году суд Анси приговорил его к 12 месяцам тюремного заключения, 8 из которых условно, по обвинению в сводничестве при отягчающих обстоятельствах. Суд признал его виновным в "найме, установлении тарифов и количества клиентов" для нескольких женщин, "работавших в массажном салоне в Женеве", менеджером которого он был.

В 2010 году Жак Моретти снова был осужден за мошенничество с жилищными пособиями. Журналисты обнаружили, что за короткий срок жизни в Швейцарии супруги Моретти приобрели несколько объектов недвижимости. В СМИ и соцсетях широко обсуждается версия о том, что за владельцем сгоревшего бара к Кран-Монтане стоит корсиканская мафия.