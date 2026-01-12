МИД Ирана вызвал в понедельник послов Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы выразить протест против поддержки протестов, сотрясающих исламскую республику.

Дипломатам показали видеозаписи беспорядков и рассказали об ущербе, нанесенном "бунтовщиками", призвав европейские правительства "отозвать официальные заявления в поддержку протестующих". Об этом говорится в заявлении министерства, которое цитирует государственное телевидение.

Волна осуждения со стороны западных правительств последовала после того, как в понедельник базирующаяся в Норвегии организация Iran Human Rights (IHR) заявила, что в ходе подавления протестного движения иранскими силами безопасности было убито не менее 648 демонстрантов.

Группа предупредила, что реальное число погибших может быть гораздо выше.

"Международное сообщество обязано защитить гражданских протестующих от массовых убийств со стороны Исламской республики", - заявил директор IHR Махмуд Амири-Могаддам, комментируя новые данные о количестве погибших, подтвержденные неправительственной организацией.

IHR заявила, что "по некоторым оценкам, погибло более 6 000 человек", но предупредила, что из-за почти четырехдневного отключения интернета, введенного иранскими властями, "крайне сложно провести независимую проверку этих сообщений".

Протестующие танцуют и радуются у костра, выходя на улицы, несмотря на усиливающиеся репрессии в Тегеране, 9 января 2026 года AP Photo

Осуждение Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил "государственное насилие" в отношении иранских протестующих.

"Я осуждаю государственное насилие, которое неизбирательно направлено против иранских женщин и мужчин, смело требующих уважения своих прав, - написал Макрон на сайте X. - Уважение основных свобод - это универсальное требование, и мы - рядом с теми, кто их защищает".

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что применение Ираном "непропорционального и жестокого насилия" против демонстрантов является "признаком слабости".

"Мы самым решительным образом осуждаем это насилие, - сказал Мерц во время визита в Индию. - Это насилие - не проявление силы, а скорее признак слабости".

Протестующие участвуют в демонстрации перед Бранденбургскими воротами в Берлине, 11 января 2026 года AP Photo

В Берлине представитель министерства иностранных дел заявил, что Германия продолжает настаивать на том, чтобы Корпус стражей исламской революции Ирана был "включен в список антитеррористических санкций ЕС".

По его словам, Берлин "работает в рамках ЕС над достижением консенсуса" по вопросу введения санкций против КСИР.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер призвала прекратить жестокие репрессии иранских властей.

"Убийства и жестокие репрессии против мирных протестующих в Иране - это ужасно, - заявила Купер в своем посте на сайте X. - Я говорила с министром иностранных дел (Ирана) Аббасом Арагчи и прямо заявила ему: иранское правительство должно немедленно прекратить насилие, поддержать основные права и свободы и обеспечить безопасность британских граждан".

В заявлении ЕС говорится, что он "рассматривает возможность" введения дополнительных санкций против Ирана в связи с подавлением протестов.

"Мы готовы предложить новые, более жесткие санкции в связи с жестоким подавлением протестов", - заявил представитель ЕС Ануар Эль-Ануни.

Обвал валюты

Протесты начались с закрытия базара в Тегеране 28 декабря, когда иранская валюта риал упала до рекордно низкого уровня.

Вскоре они вышли за пределы столицы и перекинулись на другие районы страны. Демонстранты требовали смены режима, что стало одним из самых серьезных вызовов теократии со времен Исламской революции 1979 года.

Некоторые протестующие скандировали "Смерть диктатору!" и "Смерть Исламской Республике!", другие сжигали изображения аятоллы Али Хаменеи.

Доступ в интернет и телефонные линии были отключены почти сразу после начала протестов. Сетевая компания CloudFlare и правозащитная группа NetBlocks, которые приписывают это вмешательству иранского правительства.

Опустевшие торговые ряды на главном базаре Тегерана, 6 января 2026 г. AP Photo

Митинги в поддержку властей

Стремясь вернуть себе инициативу, правительство призвало в понедельник провести общенациональные митинги в поддержку Исламской республики.

Тысячи людей заполнили столичную площадь Революции с национальными флагами, читая молитвы за жертв того, что правительство назвало "беспорядками".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи высоко оценил проправительственные митинги, назвав их "предупреждением" для Соединенных Штатов.

"Это было предупреждение американским политикам, чтобы они прекратили обманывать и не полагались на вероломных наемников", - сказал он в ответ на неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа военным вмешательством, "если Тегеран будет убивать протестующих".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступает на встрече в Тегеране, 3 января 2026 года AP Photo

"Эти массовые митинги, полные решимости, сорвали план иностранных врагов, который должны были осуществить внутренние наемники", - сказал он.

Выступая на митинге в Тегеране, спикер парламента Ирана назвал ответ на волну протестов, охватившую страну, "войной против террористов".

Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран ведет "войну на четыре фронта" - экономическую, психологическую, войну в буквальном смысле с США и Израилем и "войну против террористов".

"Великая иранская нация никогда не позволяла врагу достичь своих целей", - сказал он, сопровождая свои слова лозунгами "Смерть Израилю, смерть Америке!" на персидском языке, и поклялся, что иранские военные преподадут президенту США Дональду Трампу "незабываемый урок" в случае нового нападения.