Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Три предполагаемых террориста ХАМАС арестованы в Берлине

Предполагаемых членов ХАМАС задержали в Берлине
В Берлине задержаны предполагаемые члены ХАМАС Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Арестованные в Берлине подозреваемые, по всей видимости, планировали нападения на еврейские и израильские учреждения. Сообщается, что теракты готовились с лета.

РЕКЛАМА

В Берлине задержаны три предполагаемых члена ХАМАС по подозрению в терроризме. По информации Spiegel, среди них - 36-летний немец ливанского происхождения, 44-летний немец из Сирии и 43-летний ливанец.

Предполагается, что подозреваемые получили от ХАМАС задание приобрести оружие и боеприпасы. По всей видимости, планировались нападения на еврейские и израильские объекты. Подготовка к нападениям велась с лета.

Федеральная прокуратура обвиняет подозреваемых в членстве в иностранной террористической организации и подготовке тяжких преступлений. Полиция изъяла различное оружие. По информации немецких СМИ, спецназ по борьбе с терроризмом задержал подозреваемых во время передачи оружия.

Обыски проводились также в Лейпциге и Северном Рейне-Вестфалии.

Это не первые аресты предполагаемых членов ХАМАС. В 2023 году Федеральная прокуратура задержала троих мужчин в Берлине и одного в Роттердаме.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

В Португалии найден пропавший летом ребенок. Его спрятали в притон для наркоманов

Октоберфест в Мюнхене закрыт до вечера из-за пожара и взрывчатки на севере города

Каталония: магазин детской книги исписали антисемитскими граффити