В Берлине задержаны три предполагаемых члена ХАМАС по подозрению в терроризме. По информации Spiegel, среди них - 36-летний немец ливанского происхождения, 44-летний немец из Сирии и 43-летний ливанец.

Предполагается, что подозреваемые получили от ХАМАС задание приобрести оружие и боеприпасы. По всей видимости, планировались нападения на еврейские и израильские объекты. Подготовка к нападениям велась с лета.

Федеральная прокуратура обвиняет подозреваемых в членстве в иностранной террористической организации и подготовке тяжких преступлений. Полиция изъяла различное оружие. По информации немецких СМИ, спецназ по борьбе с терроризмом задержал подозреваемых во время передачи оружия.

Обыски проводились также в Лейпциге и Северном Рейне-Вестфалии.

Это не первые аресты предполагаемых членов ХАМАС. В 2023 году Федеральная прокуратура задержала троих мужчин в Берлине и одного в Роттердаме.