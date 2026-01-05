Подозреваемый арестован за вандализм с молотком в доме вице-президента США Вэнса

ФАЙЛ: Вице-президент США Джей Ди Вэнс выходит из самолета 2 на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, 16 декабря 2025 г.
ФАЙЛ: Вице-президент США Джей Ди Вэнс выходит из самолета 2 на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, 16 декабря 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
По словам Вэнса, дом, расположенный в районе Уолнат-Хиллз с видом на город, в тот момент был пуст, а вице-президент и его семья вернулись в Вашингтон.

Мужчина, разбивший молотком окна в доме вице-президента США Джей Ди Вэнса в Огайо и причинивший иной материальный ущерб, был задержан ранним утром в понедельник. Об этом сообщила Секретная служба США.

По данным ведомства, задержание произошло вскоре после полуночи. Агентам, дежурившим в доме Вэнса к востоку от центра Цинциннати, удалось оперативно остановить нарушителя. Представитель службы Энтони Гульельми уточнил, что задержанный — 26‑летний Уильям ДеФур.

"Я благодарен всем за добрые пожелания в связи с нападением на наш дом. Насколько я могу судить, сумасшедший пытался проникнуть в дом, разбив окна молотком. Я благодарен Секретной службе и полиции Цинциннати за быстрое реагирование", — написал Вэнс в публикации на сайте X.

"Нас даже не было дома, так как мы уже вернулись в Вашингтон, - добавил он. - Одна просьба к СМИ: мы стараемся максимально оградить наших детей от реалий этой жизни на государственной службе. В связи с этим я скептически отношусь к новостной значимости снимков нашего дома с дырами в окнах".

По сообщениям, сотрудники Секретной службы услышали громкий шум в доме Вэнсов около полуночи и обнаружили подозреваемого, который разбил окно молотком и пытался проникнуть внутрь.

Один из чиновников сообщил, что мужчина также повредил автомобиль Секретной службы, подъезжая к дому.

По его словам, Секретная служба взаимодействует с полицейским управлением Цинциннати и прокуратурой США и пока рассматривается вопрос о предъявлении обвинений.

До вступления в должность вице-президента Вэнс занимал пост сенатора США от штата Огайо. Его дом расположен в районе Уолнат-Хиллз, откуда открывается вид на Цинциннати.

Уолнат-Хиллз — один из старейших районов города, известный своими историческими объектами, включая дом Гарриет Бичер-Стоу.

Дополнительные источники • AP

Также по теме

Вице-президент США о режиме прекращения огня в Газе: "Дела идут лучше, чем я ожидал"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает Румынию французской колонией?

