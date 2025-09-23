Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Три дружественные России африканские страны выходят из МУС

Здание МУС в Гааге, 26 июня 2024 года
Здание МУС в Гааге, 26 июня 2024 года
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о выходе из Международного уголовного суда. Представители этих стран заявили, что МУС стал "инструментом неоколониальных репрессий в руках империализма".

Правящие военные хунты в Мали, Буркина-Фасо и Нигере заявили, что их страны выходят из Международного уголовного суда (МУС), обвинив трибунал в избирательном, по их мнению, правосудии.

Расположенный в Гааге МУС - международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. МУС был учрежден на основе Римского статута, принятого 17 июля 1998 года. Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.

В совместном заявлении о выходе из трибунала три страны заявили, что МУС стал "инструментом неоколониальных репрессий в руках империализма".

Буркина-Фасо, Мали и Нигер сообщили, что решение о выходе из МУС является частью их стремления "полностью утвердить свой суверенитет".

В начале этого года все три страны одновременно вышли из Экономического сообщества западноафриканских государств, отвергнув требования ЭКОВАС о восстановлении демократического правления.

Министры иностранных дел Нигера, Мали и Буркина-Фасо и министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве, 3 апреля 2025 г.
Министры иностранных дел Нигера, Мали и Буркина-Фасо с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, 3 апреля 2025 года

Поворот к России

В последние годы правящие военные режимы трех западноафриканских государств дистанцировались от Запада и стали укреплять связи с Россией против президента которой МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест по обвинению в насильственной депортации украинских детей.

Россия поставляла Мали вертолеты, оружие и боеприпасы, а хунта сотрудничала с ЧВК "Вагнер", якобы для поддержки борьбы с исламистским повстанческим движением в регионе Сахеля.

В прошлом году Human Rights Watch обвинила ЧВК "Вагнер" и малийскую армию в совершении преступлений против мирного населения, заявив, что по меньшей мере были убиты 32 мирных жителя.

Буркина-Фасо также сотрудничала с группой "Вагнера" после государственного переворота, вербуя наемников для борьбы с повстанцами-джихадистами. Ранее в этом году Россия и Буркина-Фасо заявили, что будут работать над укреплением экономических связей.

Во время пребывания в Нигере российским войскам было разрешено разместиться на авиабазе в Ниамее, которую ранее покинули американские войска.

Тем временем, послы Буркина-Фасо, Мали и Нигера ранее на этой неделе посетили оккупированный Россией Крым в сопровождении российских дипломатов.

"Африканские дипломаты грубо нарушили международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также несколько резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе № 68/262 о территориальной целостности Украины, в которой подтверждается непризнание любых изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в понедельник.

Другие случаи выхода из МУС

Процесс выхода из МУС занимает не менее года. В начале этого года Венгрия также объявила о выходе из состава суда.

Гергели Гуляш, руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в апреле подверг критике МУС за то, что тот якобы отклонился от своей первоначальной цели и превратился в "политический орган". Поводом стал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению использовании голода в качестве метода ведения войны и преступлениях против человечности в секторе Газа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Будайском замке в Будапеште, 3 апреля 2025 года
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Будайском замке в Будапеште, 3 апреля 2025 г.

Первой страной, покинувшей МУС, стала Бурунди в 2017 году. ЮАР и Гамбия пригрозили выйти, но отменили или приостановили свои решения. Все три государства утверждают, что суд предвзято относится к африканским странам.

Филиппины покинули суд в 2019 году. Однако бывший президент Родриго Дутерте находится под арестом. Прокуроры МУС предъявили ему обвинения по трем пунктам в преступлениях против человечности, совершенным во время объявленной властями "войны с наркопреступностью". Расследование в отношении Дутерте МУС начал в 2018 году. В ответ Дутерте объявил о выходе Филиппин из МУС. Однако официально это произошло годом позже. При нынешнем президенте Фердинанде Маркосе-младшем, Манила не стала возвращаться в МУС, но выразила готовность сотрудничать с этой структурой.

Дополнительные источники • AP

