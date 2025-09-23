Три дружественные России африканские страны выходят из МУС

Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о выходе из Международного уголовного суда. Представители этих стран заявили, что МУС стал "инструментом неоколониальных репрессий в руках империализма".
Правящие военные хунты в Мали, Буркина-Фасо и Нигере заявили, что их страны выходят из Международного уголовного суда (МУС), обвинив трибунал в избирательном, по их мнению, правосудии.
Расположенный в Гааге МУС - международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. МУС был учрежден на основе Римского статута, принятого 17 июля 1998 года. Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.
В совместном заявлении о выходе из трибунала три страны заявили, что МУС стал "инструментом неоколониальных репрессий в руках империализма".
Буркина-Фасо, Мали и Нигер сообщили, что решение о выходе из МУС является частью их стремления "полностью утвердить свой суверенитет".
В начале этого года все три страны одновременно вышли из Экономического сообщества западноафриканских государств, отвергнув требования ЭКОВАС о восстановлении демократического правления.
Поворот к России
В последние годы правящие военные режимы трех западноафриканских государств дистанцировались от Запада и стали укреплять связи с Россией против президента которой МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест по обвинению в насильственной депортации украинских детей.
Россия поставляла Мали вертолеты, оружие и боеприпасы, а хунта сотрудничала с ЧВК "Вагнер", якобы для поддержки борьбы с исламистским повстанческим движением в регионе Сахеля.
В прошлом году Human Rights Watch обвинила ЧВК "Вагнер" и малийскую армию в совершении преступлений против мирного населения, заявив, что по меньшей мере были убиты 32 мирных жителя.
Буркина-Фасо также сотрудничала с группой "Вагнера" после государственного переворота, вербуя наемников для борьбы с повстанцами-джихадистами. Ранее в этом году Россия и Буркина-Фасо заявили, что будут работать над укреплением экономических связей.
Во время пребывания в Нигере российским войскам было разрешено разместиться на авиабазе в Ниамее, которую ранее покинули американские войска.
Тем временем, послы Буркина-Фасо, Мали и Нигера ранее на этой неделе посетили оккупированный Россией Крым в сопровождении российских дипломатов.
"Африканские дипломаты грубо нарушили международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также несколько резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе № 68/262 о территориальной целостности Украины, в которой подтверждается непризнание любых изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в понедельник.
Другие случаи выхода из МУС
Процесс выхода из МУС занимает не менее года. В начале этого года Венгрия также объявила о выходе из состава суда.
Гергели Гуляш, руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в апреле подверг критике МУС за то, что тот якобы отклонился от своей первоначальной цели и превратился в "политический орган". Поводом стал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению использовании голода в качестве метода ведения войны и преступлениях против человечности в секторе Газа.
Первой страной, покинувшей МУС, стала Бурунди в 2017 году. ЮАР и Гамбия пригрозили выйти, но отменили или приостановили свои решения. Все три государства утверждают, что суд предвзято относится к африканским странам.
Филиппины покинули суд в 2019 году. Однако бывший президент Родриго Дутерте находится под арестом. Прокуроры МУС предъявили ему обвинения по трем пунктам в преступлениях против человечности, совершенным во время объявленной властями "войны с наркопреступностью". Расследование в отношении Дутерте МУС начал в 2018 году. В ответ Дутерте объявил о выходе Филиппин из МУС. Однако официально это произошло годом позже. При нынешнем президенте Фердинанде Маркосе-младшем, Манила не стала возвращаться в МУС, но выразила готовность сотрудничать с этой структурой.