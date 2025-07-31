Прокуратура Бельгии направила в Международный уголовный суд (МУС) жалобу на двух израильских солдат, которых неправительственная организация обвинила в нарушении международного гуманитарного права в секторе Газа после того, как они были опознаны на музыкальном фестивале в Бельгии.

Федеральная прокуратура королевства сообщила, что в начале этого месяца получила две жалобы от бельгийской пропалестинской группы Hind Rajab Foundation (HRF) на двух израильских солдат, которые находились в стране для участия в ежегодном фестивале Tomorrowland.

На прошлой неделе полиция допросила эту пару в связи с обвинениями в "серьезных нарушениях международного гуманитарного права в Газе", как утверждает прокуратура.

В среду прокуратура заявила, что решила передать жалобы на двух израильских военных в МУС в "интересах надлежащего отправления правосудия и в соответствии с международными обязательствами Бельгии".

Общий вид здания Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды, 12 марта 2025 г. Omar Havana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Решение о допросе двух израильтян было основано на статье Уголовно-процессуального кодекса Бельгии, вступившей в силу в прошлом году. Она наделяет бельгийские суды юрисдикцией в отношении действий за рубежом, которые потенциально регулируются международным договором, в данном случае Женевскими конвенциями 1949 года и Конвенцией ООН против пыток 1984 года.

Израильские власти публично не комментировали действия бельгийских прокуроров.

Израиль ранее заявлял, что его войска следуют международному праву и стараются не причинять вреда гражданскому населению, а также расследуют любые обвинения в правонарушениях.

HRF подал жалобу, заявив, что её члены опознали в толпе на Tomorrowland двух израильских солдат, "ответственных за тяжкие международные преступления" в Газе. Однако в своем первоначальном заявлении, последовавшем за жалобой, организация не уточнила, о каких именно военных преступлениях идёт речь и какими доказательствами против двух солдат она располагает.

Организация стала известна благодаря своим кампаниям по аресту израильских военнослужащих, которых она обвиняет в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе войны Израиля с ХАМАС в Газе.

Законные обязанности по защите своей страны

В среду HRF заявила, что передача дела в МУС - это не решение, а "стратегический поворот" на международный уровень.

"Теперь мы призываем МУС действовать без промедления и выдать ордера на арест подозреваемых, - говорится в заявлении группы. - Каждый день бездействия международных институтов - это день продолжения страданий и ответственности".

С момента своего создания в прошлом году HRF подала десятки жалоб в более чем 10 странах с требованием ареста как низкопоставленных, так и высокопоставленных израильских граждан.

В январе Израиль помог бывшему солдату покинуть Бразилию после того, как против него был возбужден судебный иск группой, которая использует геолокацию и сообщения в социальных сетях для выявления обвиняемых в военных преступлениях.

Европейская еврейская ассоциация на прошлой неделе раскритиковала бельгийские власти за действия, которые они назвали политически мотивированной жалобой.

"Эти солдаты выполняли свои законные обязанности по защите своей страны, обязанности, сравнимые с обязанностями любого солдата, служащего в демократическом государстве", - говорится в заявлении.

Израильские солдаты наблюдают за северной частью сектора Газа с юга Израиля, среда, 30 июля 2025 года. Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

В ноябре прошлого года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галланта, обвинив их в преступлениях против человечности в связи с почти 22-месячной войной в Газе.

Дело, возбужденное в Бельгии, вызвало широкий резонанс в связи с фотографиями истощённых и недоедающих детей в Газе и сообщениями о десятках смертей от голода во время войны. На этой неделе поддерживаемая ООН Комплексная классификация фаз продовольственной безопасности (ККПБ) предупредила о голоде в Газе.

Во вторник министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС, заявило, что число погибших в результате войны палестинцев возросло до более чем 60 000. В его данных нет различия между боевиками и гражданскими лицами.

Израильские военные заявили, что с начала войны погибло около 900 их солдат.