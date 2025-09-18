Трамп "благодарен до глубины души" за прием в Великобритании, несмотря на ключевые разногласия

РЕКЛАМА

В четверг президент США Дональд Трамп завершил свой второй исторический государственный визит в Великобританию, заявив, что он "чрезвычайно благодарен" за пышность и торжественность. В то же время некоторые ключевые разногласия между ним и премьер-министром Киром Стармером остаются.

Отвечая на вопрос об отсутствии прогресса в заключении сделки по прекращению военных действий России в Украине, Трамп сказал, что президент Владимир Путин "подвел меня".

Стармер отметил, что они с Трампом обсуждали, как "решительно усилить давление на Путина", и что Трамп "возглавил этот процесс".

Трамп также не выполнил угрозы ввести новые санкции против России. Король Карл III в своей речи на государственном банкете в среду вечером мягко подтолкнул Трампа, отметив, что "поскольку тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники выступаем вместе в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир".

Хотя Стармер сыграл важную роль в усилиях Европы по укреплению поддержки Украины со стороны США, визит Трампа не принес значительных успехов.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявляют о соглашении во время совместной пресс-конференции в Чекерсе, 18 сентября 2025 г. AP Photo

Британское правительство все чаще критикует действия Израиля в Газе и отмечает страдания палестинских мирных жителей.

Стармер заявил, что ситуация является "гуманитарной катастрофой", признав, что у него есть разногласия с президентом США по вопросу признания палестинского государства.

"У меня есть разногласия с премьер-министром по этому вопросу", - сказал Трамп, добавив, что "это одно из немногих наших разногласий на самом деле".

В июле Стармер заявил, что Великобритания планирует признать палестинское государство в сентябре, если Израиль не согласится на прекращение огня в Газе и не предпримет шаги к долгосрочному миру.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп поднимаются на борт самолета Air Force One в аэропорту Стэнстед, 18 сентября 2025 года. AP Photo

Разногласия возникли и по поводу иммиграционной политики.

Трамп призвал Британию занять более жесткую позицию и настоял на том, что дал понять Стармеру, что, когда слишком много людей въезжает нелегально, это "разрушает страну изнутри".

"К вам приезжают люди, и я сказал премьер-министру, что надо остановить это, и неважно, вызовете ли вы военных, неважно, какие средства вы используете", - сказал Трамп.

Технологическая сделка

Трамп и Стармер подписали историческое соглашение в области науки и технологий, которое обе стороны назвали историческим. Они провели круглый стол с лидерами мирового бизнеса, на котором заявили, что соглашение может привести к значительному увеличению рабочих мест.

Британия сообщила, что американские компании пообещали инвестировать в Великобританию 150 миллиардов фунтов стерлингов (172 миллиарда евро), в том числе 90 миллиардов фунтов стерлингов (103 миллиарда евро) от инвестиционной компании Blackstone в течение следующего десятилетия.

Инвестиции будут поступать и в другую сторону, в том числе почти 40 миллиардов фунтов стерлингов (45 миллиардов евро) от фармацевтической компании GSK в США.

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп с королем Чарльзом и королевой Камиллой в Виндзорском замке, 18 сентября 2025 года AP Photo

По словам британских чиновников, сделка принесет тысячи рабочих мест и миллиардные инвестиции в развитие искусственного интеллекта, квантовые вычисления и ядерную энергетику.

Она включает в себя создание британского подразделения компании Stargate, инфраструктурного проекта ИИ под руководством OpenAI, поддерживаемого Трампом, и множество центров обработки данных ИИ по всей Великобритании.

Британские чиновники заявили, что не согласились отменить налог на цифровые услуги или ослабить регулирование интернета, чтобы получить сделку, некоторые детали которой еще не объявлены.

"Связь между нашими странами такая, какой нет нигде в мире", - сказал Трамп в официальной загородной резиденции премьер-министра Чекерс.

Стармер отметил, что "снова и снова британские и американские мужчины и женщины бок о бок меняют ход истории и поворачивают ее лицом к нашим ценностям, к свободе, демократии и верховенству закона".

Related Дональд Трамп в королевской карете

На церемонии подписания соглашения, призванного способствовать инвестициям в технологии, Стармер назвал президента-республиканца "моим другом, нашим другом" и сказал о "лидерах, которые уважают друг друга, и лидерах, которые искренне любят друг друга".

Взаимное восхищение последовало за тем, как в среду король Чарльз и королева Камилла чествовали Трампа и первую леди Меланию Трамп в Виндзорском замке, включая самый большой военный почетный караул, когда-либо собранный для государственного визита.

Трамп назвал короля и королеву "двумя фантастическими людьми" и сказал, что он "без слов благодарен" за гостеприимство.