Винздоры дали банкет в честь Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп высоко оценил "бесценный и вечный" альянс США и Великобритании во время торжественного банкета в замке Виндзор среду вечером, назвав "высочайшей честью" тот факт, что он стал не только первым американским президентом, но и первым избранным политиком, приглашённым на два государственных визита в Соединённое Королевство.

Говоря об особых отношениях между трансатлантическими союзниками, Трамп отметил: "С точки зрения американцев, слово "особые" не может в полной мере отразить их суть".

Дональд Трамп и король Карл на государственном банкете в замке Винздор. Yui Mok/PA

Король Карл III, со своей стороны, поблагодарил Дональда Трампа за его "личное участие" в попытках положить конец конфликтам в мире. "Наши страны работают вместе, чтобы поддержать важнейшие дипломатические усилия, и не в последнюю очередь, господин президент, благодаря вашей личной приверженности поиску решений одних из самых трудноразрешимых конфликтов в мире, чтобы обеспечить мир", – сказал монарх.

"В двух мировых войнах мы вместе сражались, чтобы победить силы тирании, – напомнил глава государства. – Сегодня, когда тирания вновь угрожает Европе, мы и наши союзники вместе выступаем в поддержку Украины".

Карл также затронул свою любимую тему – сохранение окружающей среды для будущих поколений.

Дональд Трамп, несмотря на то что является сторонником ископаемого топлива, высоко оценил стремление короля "восстановить реки (...) и посадить деревья".

Большой бизнес позвали на банкет

Лондон стремится конвертировать любовь Трампа к Великобритании – его мать была родом из Шотландии – и его восхищение королевской семьёй в конкретные действия.

Как отмечают СМИ, британский премьер Кир Стармер надеется, что эта поездка поможет его правительству в углублении экономических связей с порой непредсказуемым партнёром, привлечении миллиардов долларов инвестиций, смягчении таможенных тарифов и позволит ему оказать давление на президента США по вопросам Украины и Израиля.

На банкет были приглашены порядка 150 гостей. Yui Mok/PA

Среди приглашённых на банкет были руководители технологических компаний Тим Кук (Apple), Демис Хассабис (Google DeepMind) и Сэм Альтман (OpenAI). Присутствовал также Паскаль Сорио, возглавляющий фармацевтическую компанию Astrazeneca, самую дорогую на Лондонской фондовой бирже.

Гиганты, включая Microsoft, Nvidia, Google и OpenAI, уже пообещали инвестировать в Великобританию 31 миллиард фунтов (42 миллиарда долларов) в течение следующих нескольких лет в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и гражданской атомной энергетики.