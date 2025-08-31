Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Литва установила "зубы дракона" на границе с Россией и Беларусью

Архив. Установка противотанковых заграждений на границе началась еще в прошлом году. 5 сентября 2024 года
Архив. Установка противотанковых заграждений на границе началась еще в прошлом году. 5 сентября 2024 года Авторское право  Lithuanian Ministry of Defence, X account
Авторское право Lithuanian Ministry of Defence, X account
By Katarzyna-Maria Skiba
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Литовские власти установили на границе с Калининградской областью "зубы дракона", пирамиды, предназначенные для остановки танков. "Установленные заграждения - это лишь часть большой интегрированной системы", - сказал командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас.

Литва завершила установку так называемых "зубов дракона" на границе с российской Калининградской областью и Беларусью, сообщило в субботу Министерство обороны Литвы.

Это еще один шаг в целой серии оборонных мер, принятых балтийской страной для сдерживания российской агрессии.

"Мы начинаем с тактического уровня, то есть с конкретных препятствий на границе, а затем объединим весь инженерный план в одну систему", - сказал командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас.

"Это снизит и ограничит возможности военной техники физически въехать на территорию Литвы со стороны Беларуси и России", – пояснили в литовском минобороны.

Литва, Латвия и Эстония входят в НАТО и граничат с Россией.

У Литвы и Латвии есть также общая граница с Беларусью, близким союзником РФ.

Все три балтийские страны повысили уровень боеготовности из-за угрозы российского вторжения после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году.

"Зубы дракона" размещены на неиспользуемых пограничных пунктах Шумскас, Лаворишкес, Райгардас, Латежерис на границе с Беларусью, а также на неиспользуемом пограничном пункте Романишкес на границе с Россией и в некоторых других местах", – уточнили литовские военные.

В июле об установке бетонных противотанковых пирамид вдоль границы с Россией объявила Латвия.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Рютте: НАТО работает над защитой от глушения сигналов GPS после инцидента с самолетом фон дер Ляйен

Сербия остановила работу принадлежащего России НПЗ из-за отказа США в лицензии

Российским и белорусским лыжникам разрешат выступить на Олимпиаде-26