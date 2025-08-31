Литва установила "зубы дракона" на границе с Россией и Беларусью

Литва завершила установку так называемых "зубов дракона" на границе с российской Калининградской областью и Беларусью, сообщило в субботу Министерство обороны Литвы.

Это еще один шаг в целой серии оборонных мер, принятых балтийской страной для сдерживания российской агрессии.

"Мы начинаем с тактического уровня, то есть с конкретных препятствий на границе, а затем объединим весь инженерный план в одну систему", - сказал командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас.

"Это снизит и ограничит возможности военной техники физически въехать на территорию Литвы со стороны Беларуси и России", – пояснили в литовском минобороны.

Литва, Латвия и Эстония входят в НАТО и граничат с Россией.

У Литвы и Латвии есть также общая граница с Беларусью, близким союзником РФ.

Все три балтийские страны повысили уровень боеготовности из-за угрозы российского вторжения после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году.

"Зубы дракона" размещены на неиспользуемых пограничных пунктах Шумскас, Лаворишкес, Райгардас, Латежерис на границе с Беларусью, а также на неиспользуемом пограничном пункте Романишкес на границе с Россией и в некоторых других местах", – уточнили литовские военные.

В июле об установке бетонных противотанковых пирамид вдоль границы с Россией объявила Латвия.