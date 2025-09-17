Трамп предупреждает: США усилят борьбу с "наркотеррористическими картелями"

РЕКЛАМА

Белый дом предупредил, что может усилить борьбу с наркокартелями после того, как американские военные нанесли два смертоносных удара по венесуэльским судам, обвиняемым в перевозке кокаина.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что в результате второго в этом месяце авиаудара по предполагаемому судну с наркотиками в международных водах в южной части Карибского бассейна были убиты 3 подтвержденных наркотеррориста из Венесуэлы.

Двумя неделями ранее Трамп заявил, что 11 человек были убиты в результате удара по судну, которое, по его утверждению, управлялось бандой Tren de Aragua и перевозило наркотики из Венесуэлы.

Вашингтон не предоставил никаких доказательств того, что суда перевозили наркотики. В своем сообщении в социальных сетях о втором ударе Трамп поделился несекретным видео, на котором видно, как лодка взрывается, а затем горит. Euronews не смог провести независимую проверку этих кадров.

Президент Дональд Трамп разговаривает с репортерами перед посадкой в самолет Marine One на Южной лужайке Белого дома, четверг, 11 сентября 2025 года, в Вашингтоне.

Удары означают резкую эскалацию усилий республиканской администрации по пресечению потока наркотиков из стран Латинской Америки и Карибского бассейна в США. По сообщениям, Вашингтон недавно усилил свое военное присутствие в южной части Карибского бассейна.

А на этой неделе Трамп предположил, что удары американских военных по предполагаемым контрабандистам наркотиков на море могут быть распространены и на сушу.

"Мы уже сейчас говорим картелям, что будем останавливать и их, - сказал он. - Когда они приплывут по суше, мы будем останавливать их так же, как останавливали лодки".

За высказываниями Трампа последовало предупреждение министра обороны США Пита Хегсета о том, что "наркотеррористы" являются врагами Соединенных Штатов.

"Мы будем выслеживать их, убивать и ликвидировать их сети по всему нашему полушарию - в нужное нам время и в нужном нам месте", - написал Хегсет на сайте X, повторяя формулировки, использовавшиеся прошлыми администрациями США во время глобальной войны с терроризмом в Ираке и Афганистане.

Ранее в этом месяце Хегсет сообщил морским пехотинцам и морякам, находящимся на военном корабле США у берегов Пуэрто-Рико, что они были направлены для участия в ключевой операции по борьбе с наркотиками.

Законно ли это?

Несколько сенаторов, демократов и республиканцев, поставили под сомнение законность недавних военных действий. Они считают ее потенциальным превышением исполнительной власти, в том числе потому, что американские военные использовались в правоохранительных целях.

Правозащитные организации также выразили обеспокоенность тем, что удары могли нарушить международное право. Белый дом предоставил очень мало информации о том, как были организованы эти операции, и на какой правовой основе они проводились.

В качестве юридического обоснования первого удара администрация Трампа заявила о самообороне, утверждая, что наркокартели "представляют непосредственную угрозу" для страны.

По словам Джеффа Рэмси, старшего научного сотрудника Атлантического совета, существует также опасность того, что любые удары по территории Венесуэлы могут спровоцировать эскалационный ответ со стороны вооружённых сил страны.

"До сих пор Соединенные Штаты тщательно избегали нанесения ударов по целям, которые могли бы дестабилизировать обстановку в стране или спровоцировать внутренний вооруженный конфликт", - написал он на прошлой неделе.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро показывает на карту Северной и Южной Америки во время пресс-конференции в Каракасе, Венесуэла, понедельник, 15 сентября 2025 г.

Кроме того, на этой неделе администрация Трампа добавила 5 стран - в том числе Венесуэлу и соседнюю Колумбию - в список государств, которые, по её мнению, не справляются с наркоторговлей.

На пресс-конференции в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал правительство США.

Он обвинил администрацию Трампа в том, что она использует обвинения в наркоторговле в качестве предлога для военной операции, целью которой является запугивание и смена режима в латиноамериканской стране.

Тем временем президент Колумбии Густаво Петро заявил на этой неделе, что его страна подвергается наказанию после того, как пожертвовала жизнями "десятков полицейских, солдат и обычных граждан, пытаясь остановить поставки кокаина" в США.