Истребители F-35 приземляются в Пуэрто-Рико на фоне напряженности в отношениях с Венесуэлой

By Juan Carlos De Santos Pascual
Пять американских истребителей F-35 приземлились в Пуэрто-Рико на фоне напряженных отношений с Венесуэлой. Каракас осудил нападение американского эсминца на рыболовецкое судно во время учений.

Военная напряженность между Соединенными Штатами и Венесуэлой продолжала нарастать в выходные. Пять американских истребителей F-35 приземлились в субботу на бывшей базе "Рузвельт Роудс" в Сейбе, Пуэрто-Рико, в рамках развертывания сил и средств в Карибском бассейне по приказу президента Дональда Трампа для усиления операций по борьбе с наркоторговлей.

Этот шаг, запечатленный агентством Reuters, последовал за неожиданным визитом на остров министра обороны Пита Хегсета в разгар обострения противоречий с Каракасом. На базе также были замечены вертолеты и военный персонал, что вызвало протесты в районе против милитаризации Пуэрто-Рико.

Тем временем в Венесуэле правительство Николаса Мадуро ответило массовыми учениями в 312 казармах и военных частях. Тысячи ополченцев приняли участие в маневрах, организованных организацией Plan Independencia 200, с призывом к "длительному активному сопротивлению" "угрозам" Вашингтона.

Реакция Каракаса последовала после того, как американский эсминец перехватил и в течение восьми часов удерживал венесуэльское судно с девятью рыбаками в "исключительной экономической зоне Венесуэлы", как заявил министр иностранных дел Иван Хиль в интервью телеканалу VTV. Он также отметил, что нападение было совершено 18 вооруженными военнослужащими против "девяти обычных рыбаков". Правительство же заявило, что это была попытка оправдать "эскалацию войны" в Карибском бассейне.

Напряженность только росла: на прошлой неделе американские военные убили 11 человек в ходе операции против венесуэльского судна, обвиненного в наркоторговле, недалеко от Тринидада и Тобаго. Трамп объявил, что направляет в регион дополнительные истребители. Вашингтон настаивает на том, что не стремится к "смене режима", но Каракас обвиняет США в "жестоких психологических упражнениях" и предупреждает, что готов "отдать жизнь" за защиту страны.

Что такое План Независимости 200?

Мадуро призвал рядовых членов "Чавизмо" обсудить стратегию "перехода к вооруженной борьбе" в случае агрессии США. На пленарном заседании Объединенной социалистической партии Венесуэлы, которое транслировалось по государственному телевидению, он призвал население структурно подготовиться к такому сценарию.

Эти дебаты президент уложил в рамки Плана независимости 200, который предусматривает участие вооруженных сил, боевых формирований и ополченцев в более чем 280 фронтах с целью гарантировать "независимость и мир" страны. США держат восемь военных судов и атомную подводную лодку у побережья Венесуэлы, а также направили истребители F-35 в Пуэрто-Рико.

Вашингтон обвиняет Мадуро в руководстве так называемым Картелем Солнца, который он обвиняет в связях с наркоторговлей, и увеличил награду за информацию, которая поможет поймать его членов, до 50 миллионов долларов (более 42,5 миллиона евро).

