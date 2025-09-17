Трампа принимают в Великобритании с королевскими почестями

РЕКЛАМА

Американский президент Дональд Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. В планах на среду - встреча с королем Карлом III. В честь гостя в Виндзорском замке пройдет церемония, включающая прогулку на карете, государственный банкет, парад военных самолетов и салют.

А днем позже президента США примет глава британского кабмина Кир Стармер, чтобы обсудить двусторонние инвестиционные программы, пошлины на сталь и алюминий, ситуацию на Ближнем Востоке, пути прекращения российской агрессии против Украины.

Спикер Стармера назвал визит Трампа "исторической возможностью в решающий момент для глобальной стабильности и безопасности". "Премьер-министр обсудит вызовы, стоящие перед нашими странами, и возможности, которые открываются в начале новой эры наших глубоких и беспрецедентных отношений", – поделился он с журналистами.

Министры финансов двух стран Скотт Бессент и Рэйчел Ривз в канун приезда Трампа объявили о создании "Трансатлантической рабочей группы" для углубления сотрудничества между Лондоном и Вашингтоном.

Президент Дональд Трамп прибыл в аэропорт Станстед недалеко от Лондона, вторник, 16 сентября 2025 года.(AP Photo/Alastair Grant) Alastair Grant/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Ожидается, что в четверг Стармер и Трамп подпишут соглашения по ядерной энергии, расширят сотрудничество в области оборонных технологий. Британский премьер-министр уже пытался использовать свое влияние для стабилизации поддержки Украины со стороны США, но пока - с ограниченным успехом. И хотя американский лидер выразил недовольство президентом России Владимиром Путиным, пока он не выполнил обещаний ввести новые санкции против России за отказ от мирных переговоров. А в момент, когда европейские партнеры по НАТО решительно осудили вторжение российских беспилотников в Польшу, Трамп преуменьшил значение инцидента, допустив, что "речь могла идти об ошибке".

Стармер и Трамп также расходятся в оценке войны Израиля в Газе: Лондон собирается признать палестинское государство в Организации Объединенных Наций в конце сентября.

Несмотря на разногласия, Дональд Трамп станет первым президентом США, совершившим два государственных визита высочайшего уровня в Великобританию.

Протестующие в Виндзоре, вторник, 16 сентября 2025 года.(AP Photo/Kin Cheung) Kin Cheung/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Активисты протестуют против визита Трампа

Но гостю из Вашингтона там рады не все. По данным CNN, полиция арестовала четырех человек, когда группа политических активистов спроецировала на стены Виндзорского замка изображения, привлекающие внимание к отношениям Трампа с Джеффри Эпштейном. Были показаны кадры общие фото Трампа и Эпштейна, а также копия письма, которое нынешний президент США якобы подарил Эпштейну на его 50-летие.

В преддверии визита Трампа участники кампании заявили, что протестуют против того, что называют "выбором правительства оказать честь человеку, который нарушает права человека в Соединенных Штатах и во всем мире".

На среду запланированы новые выступления критиков Трампа.