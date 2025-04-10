Борьба с наркотрафиком в Венгрии: поможет ли дальнейшее ужесточение и так драконовских законов?

Большинство венгров поддерживают объявленную властями политику "нулевой терпимости" к наркотикам и наркоторговцам, по данным последнего опроса Europion.

Только 12% граждан не согласны с этим курсом, в то время как две трети однозначно за правительственный законопроект, который:

ужесточает наказания по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков,

сворачивает программы, которые позволяли вывести из системы уголовного правосудия людей, задержанных или осуждённых за мелкие наркопреступления,

расширяет полномочия силовиков.

"Война" с наркотиками и политические дивиденды

В последние недели полиция провела ряд рейдов под лозунгом "войны" с наркотиками. Однако, по мнению эксперта по наркополитике Петера Сароси, основателя компании Drogriporter, дальнейшее ужесточение и без того одного из самых строгих законов о наркотиках в ЕС – это скорее предвыборная стратегия, чем эффективный способ решения проблемы.

"Альтернатива есть. Существуют эффективные профилактические программы, имеет смысл инвестировать в лечение людей, страдающих от наркозависимости, имеет смысл создавать общественные программы. В Венгрии всего этого не хватает, на это не выделяют деньги", – пояснил Сароси, отметив, что исследования ясно показывают, ужесточение мер не дает эффекта.

По его словам, то, что происходит в Венгрии, – это скорее пример уголовного популизма. Подобная стратегия позволяет привлечь голоса избирателей, но проблемы не решает.

Эксперт также привёл яркий пример того, насколько строгим является действующее законодательство – до принятия каких бы то ни было поправок.

Водитель, сбивший насмерть велосипедиста, может при хорошем поведении выйти на свободу через год или два. А вот вы выращиваете коноплю, вы можете запросто провести несколько лет за решёткой. Если кого-то поймают за торговлю наркотиками, он может получить реальный пожизненный срок, как террорист, взорвавший детский сад.

Наркокризис в венгерской глубинке

Наркозависимость – одна из самых заметных проблем в беднейших сельских районах Венгрии, где многие люди употребляют дешёвые синтетические наркотики, который наносят максимальный вред здоровью. На прошлой неделе премьер-министр Виктор Орбан посетил один из таких неблагополучных районов – Южный Хевеш.

"Вы знаете, что проблема существует, потому что эти наркотики, которые убивают наших детей и даже взрослых, продолжают распространяться. Особенно в этом районе. И я работаю над тем, чтобы остановить это", – заявил он в Тарнажадане.

Несколько жителей деревни рассказали Euronews, что недавние рейды убрали дилеров с улиц, и употребление запрещённых веществ прекратилось.

"Не думаю, что кто-то рискнет получить 10 лет за хранение и продажу наркотиков", – считает местная жительница, а её сосед сказал, что рад исчезновению наркоторговцев.

"В Тарнажадане действительно нет наркотиков, их больше не найти", – подытожил он.

Дилеры держат людей в страхе

Другие признались, что дилеры в муниципалитете всё же остались, и многих они даже знают по именам, но говорить о них публично боятся.

Подобная ситуация наблюдается во многих населённых пунктах региона. Мы пообщались с одним клиентом чёрного рынка в Тарнаёрше, который рассказал, что разовая доза наркотика, который он обычно покупает, стоит всего около тысячи форинтов (2,48 евро). Другой местный житель рассказал, что сейчас в городе с населением около 1800 человек наркотиками торгуют 11 человек.

Пока одних дилеров задерживают и отправляют в тюрьму, на их место быстро приходят новые.

Разрушенный дом в Тарнажадане. Euronews

По мнению Петера Сароси, проблему наркозависимых, живущих в крайней бедности, можно решить только с помощью комплексной программы.

"Употребление наркотиков – это практически симптом в этих бедных маленьких городках. Это бегство от отсутствия перспектив, крайней нищеты, социальной изоляции. Если мы хотим что-то с этим сделать, мы должны бороться с первопричиной кризиса. У молодёжи должно быть видение будущего, чтобы они могли продолжить учёбу и выбраться из крайней нищеты. Необходимо также решать жилищную проблему", – отметил эксперт.

В последние дни мы неоднократно связывались с уполномоченным правительства по борьбе с наркотиками Ласло Хорватом, чтобы узнать, планируют ли власти искоренять социальные причины, которые приводит к употреблению наркотиков. Но чиновник отказался от интервью, как и представители полиции.