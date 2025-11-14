BBC приносит извинения Трампу за отредактированную речь, но отклоняет иск о диффамации

BBC извинилась в четверг перед президентом США Дональдом Трампом за редактирование его речи, произнесённой 6 января 2021 года в документальном фильме Panorama, но заявила, что не порочила его.

Фильм вышел в эфир до последних президентских выборов в США и не вызвал значительной реакции зрителей. Но летом появилась публикация в газете Telegraph, в которой бывший независимый советник BBC по редакционным стандартам Майкл Прескотт указывал на спорный монтаж речи Трампа, после чего корпорация получила более 500 жалоб.

Британская телекомпания сообщила, что её председатель Самир Шах направил в Белый дом личное письмо. В нём говорится, что он и корпорация приносят извинения, и что монтаж речи Трампа был сделан для того, чтобы показать, как она воспринималась его сторонниками на месте.

Речь Трампа прозвучала перед тем, как некоторые из его сторонников ворвались в Капитолий США, когда Конгресс был готов подтвердить победу избранного президента Джо Байдена на выборах 2020 года. Трамп утверждал, что выборы были у него "украдены".

Самир Шах признал, что в итоге видеоряд мог создать впечатление прямого призыва к насильственным действиям, и принёс извинения за ошибку. Но при этом BBC отвергла требования Трампа о компенсации в размере 1 миллиарда долларов, направленном администрацией президента США ранее на этой неделе. Для ответа была установлена крайняя дата - пятница.

"Мы признаем, что в результате нашей правки непреднамеренно создалось впечатление, что мы показываем один непрерывный фрагмент речи, а не отрывки из разных ее частей, и что это создало ошибочное впечатление, будто президент Трамп выступил с прямым призывом к насильственным действиям", - говорится в заявлении BBC, в котором также сообщается, что не планируется повторная трансляция документального фильма, где были соединены части речи Трампа с разницей почти в час.

Документальный фильм вышел в эфир перед выборами в США в 2024 году

Спор разгорелся из-за выпуска флагманского цикла BBC Panorama под названием "Трамп: Второй шанс?", вышедшего в эфир за несколько дней до президентских выборов в США в 2024 году.

Сторонняя продюсерская компания, создавшая фильм, соединила три цитаты из двух разделов речи 2021 года в одну, в которой Трамп призывал сторонников идти с ним на марш и "сражаться как черти".

Среди вырезанных частей была и та, где Трамп призывал своих сторонников проводить мирные демонстрации.

Генеральный директор BBC Тим Дэви, а также руководитель отдела новостей Дебора Тернесс уволились в воскресенье, заявив, что скандал наносит ущерб компании.

"Как генеральный директор BBC News and Current Affairs, я беру всю ответственность на себя", - сказал Тим Дэви.

Эксперты в области права заявили, что Трампу будет сложно довести дело до суда в Великобритании или США. По их словам, BBC может доказать, что Трампу не был нанесен ущерб, поскольку в итоге он был избран президентом в 2024 году.

Сроки подачи иска в английские суды, где сумма ущерба от диффамации редко превышает 100 000 фунтов стерлингов, истекли более года назад. Поскольку документальный фильм не был показан в США, будет трудно доказать, что американцы стали меньше думать о Трампе из-за программы, которую они не смогли посмотреть.