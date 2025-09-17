Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Главный подозреваемый в деле об исчезновении Мадлен Макканн освобожден из тюрьмы

АРХИВ. Кристиан Брюкнер
АРХИВ. Кристиан Брюкнер Авторское право  Julian Stratenschulte/(c) dpa Pool
Авторское право Julian Stratenschulte/(c) dpa Pool
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Главный подозреваемый в деле об исчезновении трехлетней британской девочки Мадлен Макканн освобожден из тюрьмы в ФРГ, где отбывал наказание за другое преступление. На свободе он будет носить электронный браслет.

РЕКЛАМА

Кристиан Брюкнер, главный подозреваемый в деле об исчезновении Мадлен Макканн, пропавшей в Португалии в 2007 году, в среду был освобожден из тюрьмы в Германии, где отбывал срок за изнасилование американки в Прайя-да-Луш, Португалия.

По сообщениям местной прессы, Брюкнера освободили в 9:15 утра. Он уехал на машине со своим адвокатом.

48-летний Брюкнер был осужден на семь лет за изнасилование в том же приморском курортном городке, где пропала Макканн.

В июне 2020 года немецкая прокуратура заявила, что он находится под следствием по подозрению в убийстве в связи с ее исчезновением. С тех пор полиция провела дополнительные следственные действия в Португалии.

Однако подозреваемому, отрицавшему какую-либо причастность к ее исчезновению, обвинения по этому делу не были предъявлены.

Related

Брюкнер также остается подозреваемым в деле об исчезновении Макканн, которое ведут правоохранительные органы Великобритании. Сообщается, что он отклонил просьбу британских следователей об допросе.

Его адвокат Фридрих Фюльшер заявил, что обвинения его подзащитному были бы предъявлены давно, будь у прокуратуры достаточно доказательств.

Дело Макканн привлекало внимание всего мира на протяжении нескольких лет, об исчезновении девочки были написаны книги и сняты документальные фильмы.

Почти два десятилетия спустя следователи в Великобритании, Португалии и Германии все еще пытаются установить, что произошло в ночь ее исчезновения.

Трехлетняя Мадлен исчезла из квартиры в Прайя-да-Луш в 2007 году. Ее семья проводила отпуск в Португалии.

Она находилась в одной комнате со своими братом и сестрой — двухлетними близнецами — в то время как их родители, Кейт и Джерри, ужинали с друзьями в соседнем ресторане.

Related

В прошлом году подозреваемого судили за несколько не связанных между собой сексуальных преступлений, которые он предположительно совершил в Португалии в период с 2000 по 2017 год, и в октябре он был оправдан.

Председательствующий судья заявил, что представленных доказательств недостаточно для вынесения обвинительного приговора, что суд заслушал показания ненадежных свидетелей и что на некоторых подсудимых оказали влияние сообщения СМИ о подсудимом.

Ему предстоит ещё одно судебное заседание, которое состоится 27 октября в Ольденбурге на северо-западе Германии по делу об оскорблении сотрудника тюрьмы. Окружной суд города приговорил его к шести неделям тюремного заключения за это правонарушение, но защита подала апелляцию.

По сообщениям местной прессы, он по-прежнему будет находиться под подпиской о невыезде, власти Германии изъяли у него паспорт. На лодыжке Брюкнер должен носить электронный браслет.

Поделиться статьей Комментарии

