Исчезновение Мэдлин Макканн: полиция завершила трехдневные поиски

Немецкая полиция вновь инициировала поиски девочки, получив подтверждение того, что подозреваемый в преступлении немец Кристиан Брюкнер находился в этом районе в день исчезновения. 45-летний Брюкнер сейчас отбывает срок в Германии за изнасилования. Свою вину в этом преступлении он не признает.

Полиция Португалии продолжает поиски трехлетней Мэдлин Макканн, пропавшей 16 лет тому назад. Следователи подозревают, что она была похищена и убита. Однако тело так и не было найдено.

Британские, немецкие и португальские полицейские исследовали грунт плотины Араде, которая находится в 50 километрах от курорта Прайя-да-Луш, где в 2007 году отдыхала семья Макканн.

Собранные материалы будут переданы Германии для проведения экспертизы.

Немецкая полиция в который раз инициировала поиски девочки, получив подтверждение того, что подозреваемый в преступлении немец Кристиан Брюкнер находился в этом районе в день исчезновения.

45-летний Брюкнер сейчас отбывает срок в Германии за изнасилования на территории Португалии, совершенные им в период с 2000 по 2017 год. Свою вину в этом преступлении он не признает.