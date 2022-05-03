15 лет поисков Мадлен Макканн: прокуратура предъявила обвинения

Ровно 15 лет назад 3-летняя Мадлен Макканн бесследно исчезла из квартиры на португальском курорте Прайя-да-Луш, где отдыхали её родители, британские врачи. Сегодня она все еще числится пропавшей без вести, но уже завтра дело должны были бы закрыть за истечением срока давности.

Это бы произошло, если бы в прошлом месяце португальская прокуратура не предъявила официальные обвинения подозреваемому. Речь идёт о Кристиане Брюкнере, 45-летнем гражданине Германии. Он находился в Алгарве в 2007 по соседству с местом, где исчезла малышка.

Срок давности должен был истечь через 15 лет в любом случае, идёт ли речь о похищении или убийстве. И если бы расследование не продвинулось, как мы узнали две недели назад, уже в эту среду истёк бы срок уголовного производства. Ну а теперь он может быть продлён до 22 лет и даже 26. Мануэль де Магальяэш э Силва адвокат

В заявлении, приуроченном к пятнадцатилетию исчезновения дочери, Кейт и Джерри Макканн поблагодарили британскую, португальскую и немецкую полицию, и выразили надежду, что их многолетние усилия по раскрытию тайны в конечном итоге принесут плоды.

Вознаграждение за поиск малышки достигало нескольких миллионов долларов. По словам очевидцев, её видели в самых разных местах, вплоть до Австралии. Сам главный подозреваемый причастность к исчезновению девочки отрицает.