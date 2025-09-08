Пожизненный срок за тройное убийство с помощью ядовитых грибов

РЕКЛАМА

В понедельник австралийский суд приговорил Эрин Паттерсон к пожизненному заключению за убийство трех родственников бывшего мужа с правом на условно-досрочное освобождение через 33 года.

В июле после 11-недельного судебного разбирательства Паттерсон была признана виновной в убийстве родителей экс-супруга Дона и Гейл Паттерсон, а также сестры Гейл, Хизер Уилкинсон. Гостям был подан говяжий пирог "Веллингтон", в которой был добавлен один из самых ядовитых грибов - бледная поганка.

Ее также признали виновной в попытке убийства мужа Хизер, Яна Уилкинсона, который провел несколько недель в больнице, но выжил.

Ее бывший муж, Саймон Паттерсон, на обед не пришел.

"Все жертвы были вашими родственниками по браку. Более того, все они были добры к вам и вашим детям на протяжении многих лет, как вы признали в своих показаниях", - сказал судья Кристофер Бил в Верховном суде штата Виктория на вынесении приговора Паттерсон.

Эрин Паттерсон прибывает в Верховный суд штата Виктория в Мельбурне, Австралия, понедельник, 25 августа 2025 года. AP Photo

Обвинение и защита согласились с тем, что пожизненное заключение - справедливое наказание для 52-летней Эрин Паттерсон. При этом адвокаты просили, чтобы Паттерсон получила право на условно-досрочное освобождение после пребывния в тюрьме 30 лет. Прокуроры утверждали, что она не заслуживает милосердия суда и не может выйти на свободу по УД.

Неизвестный мотив

Судья Бил заявил, что не будет строить предположений о мотивах Паттерсон, но отметил, что она собиралась убить и своего бывшего мужа, если бы он принял ее приглашение.

Чтобы собрать гостей, Паттерсон ложно заявила, что у нее было обнаружено онкологическое заболевание. Она сказала, что ей нужен совет, как сообщить эту новость двум своим детям, которые не присутствовали на обеде.

Выживший после обеда Ян Уилкинсон сообщил, что гостям блюдо было подано на серых тарелках, тогда как Паттерсон ела свою порцию из тарелки ярко-оранжевого цвета. По словам судьи, это было сделано для того, чтобы она сама случайно не съела отравленную еду.

Паттерсон, которая не признала себя виновной, заявила, что смерть наступила в результате трагической случайности.

Она находится под стражей с момента предъявления ей обвинения в ноябре 2023 года. У нее есть 28 дней, чтобы подать апелляцию на обвинительный приговор и суровость наказания.

В связи с огромным международным интересом к этому делу суд впервые в этом австралийском штате разрешил снять на камеру момент вынесения приговора.