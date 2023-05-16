Рассказывают родственники европейцев, арестованных в Иране

Европейцам, задержанным в Иране, грозят пытки, длительные сроки заключения, а некоторым даже смертная казнь. Семьи некоторых из этих заключенных поделились своими историями с Euronews.

"Мои жизнь и работа полностью изменились после ареста моей матери. - рассказывает живущая в ФРГ Мариам Кларен. - _Был вечер пятницы, когда ее арестовали сотрудники разведки Корпуса стражей исламской революции. Моя мать Нахид Тагави - гражданка Германии, и она путешествовала между Ираном и Германией. _Основной причиной ее ареста было то, что она выступала за права женщин и трудящихся на протяжении более четырех десятилетий".

Члены семьи могут лишь приблизительно представить, какому психологическому и физическому воздействию подвергаются их задержанные родственники.

Мариам Кларен:

"Вас постоянно держат с завязанными глазами в маленькой комнате, размером всего в два или три метра. Это очень маленькая комната. Вы становитесь все слабее и слабее. Каждый день вас приводят в камеру для допросов. Вы никогда не видите агентов, которые с вами разговаривают. У вас всегда завязаны глаза, и вы не выходите на свежий воздух".

Ахмадреза Джалали был арестован в 2016 году по обвинению в шпионаже. С тех пор он был приговорен к смертной казни. Говорит супруга Джалали, Вида Мехранни:

"Когда мой муж уехал в Иран, нашему сыну было четыре года, а дочери было 13 лет. Сейчас моей дочери 20 лет, а сыну 11 лет. Прошло семь лет. Как вы можете себе представить: оставаться в комнате без доступа к какой-либо медицинской помощи?"

Бывшие заключенные продолжают борьбу из-за границы, как Массумех Рауф, которой удалось бежать из Ирана после заключения. Вот что она рассказала:

"Меня арестовали на улице в сентябре 1981 года. Они заподозрили меня в том, что я симпатизирую структурам иранских моджахедов. Этого простого подозрения было достаточно, чтобы вас арестовали, пытали и казнили. К счастью, Франция дала мне возможность приехать сюда."

После бегства из Ирана Массумех Рауф вступила в Национальный совет сопротивления Ирана, который базируется во Франции.

Но для некоторых узников всё же есть свет в конце тоннеля. 12 мая два гражданина Франции, Бенджамен Бриер и Бернар Фелан, были освобождены из-под ареста.