Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Турция. По делу о пожаре в горнолыжном отеле вынесены суровые приговоры

В результате пожара, вспыхнувшего 21 января в отеле Grand Kartal, погибли 78 человек.
В результате пожара, вспыхнувшего 21 января в отеле Grand Kartal, погибли 78 человек. Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Sait Burak Utucu & Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

21 января этого года в отеле Grand Kartal на лыжной станции Карталкая произошел пожар. Погибли 78 человек. Сегодня суд вынес приговоры 11-ти обвиняемым. Они получили пожизненные сроки.

В Турции к пожизненному тюремному заключению приговорены одиннадцать фигурантов дела о пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжной станции Карталкая.

В числе осужденных - хозяин гостиницы и члены его семьи, а также заместитель мэра города Болу, вблизи которого расположен курорт. Суд признал ответчиков виновными в грубой халатности, что привело к трагическому инциденту. Они заявляют, что невиновны в гибели людей.

Владелец отеля Халит Эргюль предъявил претензии министерству культуры и туризма. "Хотя недостатки в отеле есть, мне о них не сообщали"... "Я не могу увидеть недостатки, которые не были замечены во время инспекции", - заявил Эргюль.

В результате пожара, произошедшего 21 января, погибли 78 человек. В их числе 34 ребенка. Более 130 человек пострадали. В момент ЧП в гостинице находились 238 постояльцев.

Причиной возгорания, по данным следствия, стало короткое замыкание в термостате гриля на кухне. Автоматика оказалась не в состоянии отключить электроснабжение в гостинице, из-за чего огонь по проводам перекинулся на весь отель. Ситуацию осложнили целый ряд неисправностей.

Ожидается, что ответчики, подадут апелляцию на решение суда.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Франция. В роскошном отеле горнолыжного курорта Куршевель произошел пожар

Пять лыжников погибли в результате схода лавин в австрийских Альпах

Кран-Монтана: скорбящие почтили память после смертельного пожара на швейцарском горнолыжном курорте