Турция. По делу о пожаре в горнолыжном отеле вынесены суровые приговоры

В Турции к пожизненному тюремному заключению приговорены одиннадцать фигурантов дела о пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжной станции Карталкая.

В числе осужденных - хозяин гостиницы и члены его семьи, а также заместитель мэра города Болу, вблизи которого расположен курорт. Суд признал ответчиков виновными в грубой халатности, что привело к трагическому инциденту. Они заявляют, что невиновны в гибели людей.

Владелец отеля Халит Эргюль предъявил претензии министерству культуры и туризма. "Хотя недостатки в отеле есть, мне о них не сообщали"... "Я не могу увидеть недостатки, которые не были замечены во время инспекции", - заявил Эргюль.

В результате пожара, произошедшего 21 января, погибли 78 человек. В их числе 34 ребенка. Более 130 человек пострадали. В момент ЧП в гостинице находились 238 постояльцев.

Причиной возгорания, по данным следствия, стало короткое замыкание в термостате гриля на кухне. Автоматика оказалась не в состоянии отключить электроснабжение в гостинице, из-за чего огонь по проводам перекинулся на весь отель. Ситуацию осложнили целый ряд неисправностей.

Ожидается, что ответчики, подадут апелляцию на решение суда.