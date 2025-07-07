Осторожно, бледная поганка! Австралийка признана виновной в тройном убийстве

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Австралийка Эрин Паттерсон признана виновной в убийстве трёх родственников бывшего мужа. Присяжные Верховного суда в штате Виктория вынесли вердикт, согласно которому она намеренно подала им на обед ядовитые грибы.

Решение было принято после шести дней обсуждения в ходе девятинедельного судебного процесса, который всё это время не сходил с первых полос газет и с экранов телеканалов в Австралии.

Покидая зал суда в Моруэлле, промышленном городе в восточной части провинции Виктория, адвокат Паттерсон Колин Мэнди не стал комментировать вердикт многочисленным репортёрам, ожидавшим снаружи. Он ответил молчанием на вопрос: "Собираетесь ли вы оспаривать решение?"

Адвокат Эрин Паттерсон Колин Мэнди покидает заседание магистратского суда в Моруэлле, Австралия, 7 июля 2025 г. AP Photo

Сама Эрин Паттерсон, сидевшая на скамье подсудимых между двумя тюремными надзирателями, не выказала при вынесении вердикта никаких эмоций. Находившиеся в зале рассказали, что она быстро моргала, когда зачитывали вердикт.

События, о которых идёт речь, имели место в 2023 году. Трое из четырёх приглашенных на обед - родители мужа Эрин Паттерсон Дон и Гейл, а также сестра Гейл Хизер Уилкинсон,- скончались в больнице от острого отравления. В меню был пирог из говядины по-веллингтонски, в который была добавлена бледная поганка, один из самых ядовитых грибов. Она также была признана виновной в покушении на убийство Яна Уилкинсона, мужа Хизер, который выжил ценой пересадки печени.

Обвинительный вердикт, который присяжные должны были вынести единогласно, указывает, что они отклонили доводы защиты Паттерсон. Адвокаты пытались доказать, что присутствие ядовитых грибов в блюде - "трагическая случайность".

Обвинители не назвали мотивов для убийств, но в ходе судебного разбирательства подчеркнули напряжённые отношения между Паттерсон и её бывшим мужем, а также разочарование, которое она испытывала по отношению к его родителям в прошлом.

В ходе расследования значительное место уделялось тому, насколько тщательно Паттерсон спланировала тройное убийство или случайно убила трех человек, которых любила.

Эрин Паттерсон стала частью коллективного подсознания: её лицо - на стене здания в Мельбурне, Австралия, 28 июня 2025 г. AP Photo

Её адвокаты заявляли, что у неё не было причин для преступления: она недавно переехала в красивый новый дом, была финансово обеспечена, единолично опекала детей и собиралась начать обучение на медсестру и акушерку. Прокуроры предположили, что у Паттерсон было два лица: женщина, которая публично демонстрировала хорошие отношения со своими свёкром и свекровью, в то время как её подлинные чувства к ним оставались скрытыми.

По словам обвинения, её отношения с бывшим мужем Саймоном Паттерсоном, который был приглашен на роковой обед, но не пошел, ухудшились за год до трагедии. Как отмечают наблюдатели, сами факты того, что произошло в тот день и сразу после, вряд ли могут быть оспорены. Иная история с мотивами Паттерсон, которые были подробно рассмотрены в ходе длительного судебного разбирательства с участием более 50 свидетелей.

Индивидуальная выпечка с говядиной по-веллингтонски, которую Паттерсон подавала гостям, стала одной из причин разногласий, поскольку в использованном ею рецепте содержались указания на порцию для всей семьи.

Прокуратура заявила, что Паттерсон решила приготовить индивидуальные порции, таким образом она могла добавить смертельные грибы в порции гостей, но не в свою. Паттерсон в ответ заявила, что не смогла найти нужные ингредиенты для приготовления строго по рецепту.

Дом в Леонгате обнесён чёрным пластиком: в июле 2023 года Эрин Паттерсон подала здесь на стол блюдо с бледными поганками, 1 июоя 2025 г. AP Photo

Были тщательно изучены все детали того судьбоносного дня, в том числе, почему Паттерсон отправила детей в кино до прихода гостей; почему добавила в рецепт сушеные грибы из своей кладовой; почему ей не стало плохо, в отличие от других приглашённых, и почему она выбросила продукты из своего буфета.

Паттерсон и её защита признали, что она солгала полиции о том, что никогда не собирала грибы и что у нее был дегидратор для продуктов, который она позже выбросила.

Во время дачи показаний 50-летняя обвиняемая заявила, что солгала из страха: "Это была глупая рефлекторная реакция - продолжать врать, - сказала она во время процесса. - Я просто испугалась, но мне не следовало этого делать".

Этот трагический случай запомнился австралийцам и вызвал бурю негодования у общественности и средств массовой информации. Во время судебного разбирательства в пяти отдельных подкастах анализировался каждый день судебного разбирательства, несколько новостных агентств вели блоги в прямом эфире, в которых подробно рассказывалось о доказательствах за более чем два месяца.

Планируется снять по событиям телевизионную драму и выпустить документальный фильм об этом деле. На протяжении всего процесса в суде присутствовали известные австралийские криминалисты. За полчаса до оглашения вердикта около 40 представителей общественности выстроились в очередь у здания суда в Моруэлле в надежде первыми узнать результат.

После вынесения обвинительного приговора в понедельник полиция Виктории обратилась к семьям Паттерсона и Уилкинсона с просьбой о конфиденциальности.

"В этот момент мы думаем о наших семьях и понимаем, насколько трудными были для них последние два года, - заявили они. - Мы будем продолжать оказывать им всяческую поддержку после этого решения".

Приговор Паттерсон будет вынесен позже, ей может грозить пожизненное заключение. У нее и адвокатов есть 25 дней с момента вынесения приговора, чтобы обжаловать решение.