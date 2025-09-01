В Лионе осквернён памятник жертвам Холокоста

Мемориал в память о жертвах Холокоста в Лионе подвергся акту вандализма, сообщили городские власти. Неизвестные нацарапали Free Gaza ("Свободу Газе") на установленной возле вокзала Лион-Перраш мемориальной плите.
На мемориале, посвященном жертвам Холокоста, который установлен в центре Лиона, в субботу 30 августа была обнаружена надпись Free Gaza ("Свободу Газе").
Мэр города Грегори Дусе осудил этот "недопустимый акт".
Надписью была нацарапана на черной мраморной плите с помощью острого предмета.
"Виновные будут найдены и привлечены к ответственности. Лион против ненависти, антисемитизма и расизма", - заявил мэр.
Префектура также отреагировала на сообщение в X: "Префект департамента Рона решительно осуждает ущерб, нанесенный мемориалу в память о Холокосте", - говорится в сообщении.
Памятник, расположенный рядом с вокзалом Лион-Перраш в центре города и получивший название "Рельсы памяти", был открыт в январе этого года в честь 80-й годовщины освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау.
Трехметровый штабель из рельсов символизирует место отправления евреев в концлагеря. Надпись на памятнике гласит: "В память о шести миллионах евреев, ставших жертвами Холокоста, включая полтора миллиона детей - 1941-1945 - 6 100 из них были из нашего региона".
"То, что слова Free Gaza вырезали на мемориале в память о жертвах Холокоста, очевидно, является антисемитским актом", - заявили в мэрии.
Городской совет пообещал "восстановить мемориальную плиту в течение недели".
Число антисемитских актов во Франции резко возросло после 7 октября 2023 года, нападения ХАМАС на Израиль и начала войны в Газе.
За первые шесть месяцев 2025 года в стране было зафиксировано 646 подобных случаев, согласно данным Министерства внутренних дел. Это на примерно на четверть меньше, чем в первой половине 2024 года, но на 112,5% больше, чем за тот же период 2023 года.