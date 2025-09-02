Израильские резервисты готовятся к взятию Газы

РЕКЛАМА

Десятки тысяч израильских резервистов начали прибывать на службу для участия в запланированном правительством расширении операции в секторе Газа, которое предполагает и наступление на одноимённый город.

Газа остается политическим и военным оплотом ХАМАС. Там, по мнению Израиля, и сейчас существует обширная сеть туннелей, где скрываются активисты движения и хранится оружие, несмотря на многочисленные попытки ее ликвидировать.

Израильская военная техника у границы с сектором Газа, 2 сентября 2025 AP Photo

В понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался провести в кабмине голосование по варианту, предусматривающему прекращение огня и обхождение заложников. Его продвигают глава генштаба Израиля и несколько министров. Последние считают, что расширение военной операции в палестинском анклаве ставит под угрозу жизни заложников и создает дополнительную нагрузку на армию.

Митинг в Тель-Авиве за освобождение заложников и окончание войны, 30 августа 2025 AP Photo

Призыв резервистов идет на фоне первой фазы наступления израильтян на город Газа, оно началось в последней декаде августа. Всего, по сообщениям израильских СМИ, наземная операция в анклаве потребует привлечения до 60 тысяч резервистов - это самая масштабная мобилизационная кампания с начала войны в Газе в 2023 году.

В Израиле тем временем растет доля критиков продолжения войны в Газе. Несколько движений призывают резервистов не служить, хотя пока неясно, сколько человек откажутся от последнего призыва. Опрос 12 канала израильского телевидения в июле показал, что 74% респондентов выступают за соглашение с ХАМАС об обхождении заложников и завершение боевых действий.