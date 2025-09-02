Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Израильские резервисты готовятся к взятию Газы

Временный палаточный лагерь для перемещенных палестинцев раскинулся на территории недалеко от порта города Газа, 1 сентября 2025 года
Временный палаточный лагерь для перемещенных палестинцев раскинулся на территории недалеко от порта города Газа, 1 сентября 2025 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Израиль начал призыв резервистов для расширенной фазы операции в палестинском анклаве.

РЕКЛАМА

Десятки тысяч израильских резервистов начали прибывать на службу для участия в запланированном правительством расширении операции в секторе Газа, которое предполагает и наступление на одноимённый город.

Газа остается политическим и военным оплотом ХАМАС. Там, по мнению Израиля, и сейчас существует обширная сеть туннелей, где скрываются активисты движения и хранится оружие, несмотря на многочисленные попытки ее ликвидировать.

Израильская военная техника у границы с сектором Газа, 2 сентября 2025
Израильская военная техника у границы с сектором Газа, 2 сентября 2025 AP Photo

В понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался провести в кабмине голосование по варианту, предусматривающему прекращение огня и обхождение заложников. Его продвигают глава генштаба Израиля и несколько министров. Последние считают, что расширение военной операции в палестинском анклаве ставит под угрозу жизни заложников и создает дополнительную нагрузку на армию.

Митинг в Тель-Авиве за освобождение заложников и окончание войны, 30 августа 2025
Митинг в Тель-Авиве за освобождение заложников и окончание войны, 30 августа 2025 AP Photo

/

Призыв резервистов идет на фоне первой фазы наступления израильтян на город Газа, оно началось в последней декаде августа. Всего, по сообщениям израильских СМИ, наземная операция в анклаве потребует привлечения до 60 тысяч резервистов - это самая масштабная мобилизационная кампания с начала войны в Газе в 2023 году.

В Израиле тем временем растет доля критиков продолжения войны в Газе. Несколько движений призывают резервистов не служить, хотя пока неясно, сколько человек откажутся от последнего призыва. Опрос 12 канала израильского телевидения в июле показал, что 74% респондентов выступают за соглашение с ХАМАС об обхождении заложников и завершение боевых действий.

Дополнительные источники • AP

