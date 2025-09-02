Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Лидеры Сербии и Словакии прибыли в Китай на военный парад

Прибытие самолета премьер-министра Словакии в Пекин
Президент Сербии и премьер-министр Словакии прибыли в Пекин на военный парад в честь 80-летия победы над Японией во Второй мировой войне. Во вторник они провели встречи с президентом РФ.

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыли в Китай, где примут участие в качестве гостей в военном параде, посвященном 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне.

Он пройдет 3 сентября в центре Пекина на площади Тяньаньмэнь.

Сербский президент и словацкий премьер-министр будут единственными европейскими лидерами на торжествах в Китае.

Перед поездкой Фицо выразил сожаление, что Евросоюз в Пекине представлен только Словакией.

"Не могу понять, почему Словакия будет единственной страной ЕС, представленной в Китае. Создается новый мировой порядок, новые правила многополярного мира, новое равновесие сил, что чрезвычайно важно для международной стабильности", - сказал словацкий премьер.

Фицо и Вучич пробудут в Пекине до четверга. По прибытии они провели отдельные встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Словакия заинтересована в сотрудничестве с РФ, в том числе в энергетической области и поставках нефти и газа из РФ, сказал Путину Фицо. По его словам, его страна будет голосовать против принятия Еврокомиссией плана, предполагающего поэтапный отказ от российских энергоносителей к 2027 году.

Фицо выразил заинтересованность "в стандартизации отношений между Словацкой Республикой и Российской Федерацией".

"Иногда у меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе, как эта жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху. Но мир совсем другой. И я иногда очень разочарован, что Евросоюз, несмотря на то что я высоко уважаю Евросоюз, не способен реагировать на движение в мире, и я не понимаю некоторые решения Евросоюза", - пожаловался российскому лидеру словацкий премьер.

Президент Сербии Вучич рассказал журналистам, что обсуждал на встрече с Путиным военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в сфере энергетики.

"Сербия с начала украинского кризиса находится в очень трудной ситуации и под большим давлением. Но, несмотря на это, мы смогли сохранить нашу принципиальную позицию, отстоять независимость Сербии. Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций [против] РФ. И мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш военный нейтралитет", - сказал сербский президент.

Вучич сказал, что в Сербии "будут рады всем российским компаниям", подчеркнув, что для его страны очень важно сотрудничество с РФ во всех областях.

Всего на параде в Пекине ожидается присутствие 26 лидеров стран, включая главу Северной Кореи Ким Чен Ына, который прибыл в Китай на своем зеленом бронепоезде.

