Ким Чен Ын отправляется в Пекин на своём личном бронепоезде

Когда во вторник десятки глав государств и правительств соберутся в Пекине на большой военный парад, северокорейский лидер Ким Чен Ын прибудет на своем знаменитом зелёном поезде.

В понедельник он покинул Пхеньян, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины капитуляции Японии в конце Второй мировой войны.

На мероприятии, на котором среди прочих будет присутствовать и президент России Владимир Путин, по китайской столице пройдет военная техника и тысячи китайских солдат.

По данным официального Центрального информационного агентства КНДР, Кима в его бронированном поезде сопровождают высокопоставленные чиновники, включая министра иностранных дел Чо Сон Хуи.

Поезд въехал в Китай рано утром во вторник и должен прибыть в Пекин во второй половине дня. Об этом сообщила Национальная разведывательная служба Южной Кореи.

Почему Ким Чен Ын путешествует на поезде?

Личный поезд северокорейского лидера, оборудованный спальнями и комнатами для совещаний, похоже, является его любимым видом транспорта. С тех пор как Ким унаследовал власть в 2011 году, он неоднократно отправлялся на поезде за границу.

Помимо визита в Китай, лидер КНДР совершил железнодорожную поездку во вьетнамскую столицу Ханой в 2019 году, которая длилась почти три дня, и в российский восточный город Владивосток в 2023 году.

На этом опубликованном государством снимке северокорейский лидер Ким Чен Ын (в центре) изображен в поезде, отправляющемся из Пхеньяна в Пекин 1 сентября 2025 года. AP Photo

По сообщениям южнокорейских газет, поезд Кима настолько сильно бронирован, что движется со скоростью лишь около 60 километров в час, а это значит, что путь из Пхеньяна в Пекин занимает около 20 часов.

При этом хотя его отец и предшественник Ким Чен Ир, по слухам, боялся летать, это, похоже, не относится к нынешнему правителю Северной Кореи, который в 2018 году прилетел на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Сингапур.

Хотя КНДР остаётся одной из беднейших стран мира из-за санкций и изоляционистской политики, и Ким Чен Ир, и его отец Ким Ир Сен, как говорят, устраивали роскошные ужины в поезде.

По словам очевидцев, на борту подавали омаров и свиное барбекю, а также дорогие французские вина.

В поезде также есть зрительный зал, как утверждают очевидцы, он оснащен телевизорами с плоским экраном и спутниковой телефонной связью. Около 20 новых станций были построены специально для поезда династии Ким до правления Ким Чен Ына.

Отношения Северной Кореи с Китаем и Россией

Поездка Кима в Китай - это его первый визит в страну с 2019 года и пятый за время 14-летнего правления.

Ожидается, что Ким проведет двусторонние встречи с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, что станет его первым появлением на крупном многостороннем мероприятии.

В воскресенье, выступая перед российским государственным информационным агентством ТАСС, помощник Кремля Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Кима "рассматривается".

Как предположила разведывательная служба Сеула, Ким также может встать рядом с китайским и российским лидерами на площади Тяньаньмэнь во время парада в среду,

В то время как отношения Северной Кореи с Россией в последние годы стали более тесными в результате их сотрудничества в связи с войной Кремля в Украине, связи Пхеньяна с Китаем, как сообщается, ослабли.

Аналитики считают, что Ким будет стремиться улучшить отношения с Пекином, который является крупнейшим торговым партнером Северной Кореи. По их мнению, он также использует время, проведенное в Пекине, для общения с другими мировыми лидерами в рамках усилий по снижению изоляции своей страны на международной арене.