Байру пытается избежать отставки, но у него вряд ли получится

Премьер-министр Франции Франсуа Байру борется за свое политическое выживание, но после насыщенного первого дня консультаций в Париже его шансы выглядят все незначительнее. Премьер-министр встречается с партийными лидерами, представляющими весь политический спектр. Цель - заручиться поддержкой перед намеченным на понедельник парламентским голосованием по вотуму доверия кабмину.

Наблюдатели отмечают, что марафон консультаций, который продлится всю неделю, едва ли что-либо изменит, так как оппозиция непреклонна в своем стремлении выразить недоверие Байру. Самые резкие слова прозвучали от лидера ультраправого "Нацобъединения" Жордана Барделла, который заявил:"Чуда не произошло, и наша встреча с Байру ничего не изменит". Он призвал к скорейшему проведению в стране внеочередных выборов. Примечательно, что раскол намечается и в стане однопартийцев Байру по центристскому "Демократическому движению".

Премьер сам назначил голосование по вопросу о доверии ему и кабмину в целом после того, как во Франции обострились разногласия вокруг предложенного правительством бюджетного плана на 2026 год.