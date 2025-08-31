Гуманитарная флотилия "Глобал Сумуд" отправилась в Сектор Газа

Из Барселоны в сторону Сектора Газа отправилась гуманитарная флотилия "Глобал Сумуд" ("сумуд" по-арабски означает "стойкость"), стремящ0аяся прорвать израильскую блокаду палестинской территории.

На борту около 20 судов - гуманитарная помощь, активисты и знаменитости. Они заявили, что везут крайне необходимые продукты питания, воду и медикаменты, потребовав и безопасного прохода , но пока неясно, разрешит ли Израиль доставку помощи.

Решение об этой акции было принято после того как ООН и эксперты по продовольствию предупредили ранее в этом месяце, что полмиллиона человек в секторе сталкиваются с катастрофическим уровнем голода.

Среди активистов, отплывающих на Ближний Восток — шведка Грета Тунберг и ирландский актёр Лиан Канингем, известный по роли в "Игре престолов". Это уже не первая попытка Тунберг достичь вод Газы в этом году. В июне она и еще 11 активистов, находившихся на борту судна под названием Madleen, были остановлены израильскими военными и депортированы.

Бывший мэр Барселоны Ада Колау, провожавшая флотилию, подчеркнула историческую приверженность делу палестинцев, напомнив, что Барселона стала "первым европейским городом, разорвавшим связи с Израилем" (муниципальный совет принял такое решение 31 мая 2025 года). За год до этого Испания признала государство Палестина.

Ожидается, что 4 сентября к испанскому конвою в центре Средиземного моря присоединятся другие экспедиционные суда, направляющиеся в Газу.

В итальянской Генуе 40 000 человек приняли участие в факельном шествии до Старого порта, чтобы проводить флотилию с продовольствием, предназначенным для Газы. Итальянским ассоциациям удалось собрать более 300 тонн гуманитарной помощи.

Организаторы флотилии "Глобал Сумуд" заявили, что твёрдо намерены пробить гуманитарный коридор в Газу, несмотря на то, что израильские корабли ранее блокировали все попытки доставить грузы в анклав морским путём.

Важной целью похода активисты считают привлечение внимая в гуманитарной трагедии в Секторе, участники плавания называют это "геноцидом".

Инициатива получила поддержку министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, который заверил, что Мадрид обеспечит всю необходимую защиту для входящих в экипажи испанцев.

В конце июля израильские военные остановили судно с гуманитарной помощью, направленное коалицией "Флотилия свободы".