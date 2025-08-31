Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Гуманитарная флотилия "Глобал Сумуд" отправилась в Сектор Газа

Корабли флотилии пришвартованы в порту Барселоны, 31 августа 2025 года
Корабли флотилии пришвартованы в порту Барселоны, 31 августа 2025 года Авторское право  x.com - Francescms
Авторское право x.com - Francescms
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

На борту 20 судов — более 300 членов экипажей и активистов, включая Грету Тунберг и Лиама Канингема

Из Барселоны в сторону Сектора Газа отправилась гуманитарная флотилия "Глобал Сумуд" ("сумуд" по-арабски означает "стойкость"), стремящ0аяся прорвать израильскую блокаду палестинской территории.

На борту около 20 судов - гуманитарная помощь, активисты и знаменитости. Они заявили, что везут крайне необходимые продукты питания, воду и медикаменты, потребовав и безопасного прохода , но пока неясно, разрешит ли Израиль доставку помощи.

Решение об этой акции было принято после того как ООН и эксперты по продовольствию предупредили ранее в этом месяце, что полмиллиона человек в секторе сталкиваются с катастрофическим уровнем голода.

Среди активистов, отплывающих на Ближний Восток — шведка Грета Тунберг и ирландский актёр Лиан Канингем, известный по роли в "Игре престолов". Это уже не первая попытка Тунберг достичь вод Газы в этом году. В июне она и еще 11 активистов, находившихся на борту судна под названием Madleen, были остановлены израильскими военными и депортированы.

Бывший мэр Барселоны Ада Колау, провожавшая флотилию, подчеркнула историческую приверженность делу палестинцев, напомнив, что Барселона стала "первым европейским городом, разорвавшим связи с Израилем" (муниципальный совет принял такое решение 31 мая 2025 года). За год до этого Испания признала государство Палестина.

Ожидается, что 4 сентября к испанскому конвою в центре Средиземного моря присоединятся другие экспедиционные суда, направляющиеся в Газу.

В итальянской Генуе 40 000 человек приняли участие в факельном шествии до Старого порта, чтобы проводить флотилию с продовольствием, предназначенным для Газы. Итальянским ассоциациям удалось собрать более 300 тонн гуманитарной помощи.

Организаторы флотилии "Глобал Сумуд" заявили, что твёрдо намерены пробить гуманитарный коридор в Газу, несмотря на то, что израильские корабли ранее блокировали все попытки доставить грузы в анклав морским путём.

Важной целью похода активисты считают привлечение внимая в гуманитарной трагедии в Секторе, участники плавания называют это "геноцидом".

Инициатива получила поддержку министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, который заверил, что Мадрид обеспечит всю необходимую защиту для входящих в экипажи испанцев.

В конце июля израильские военные остановили судно с гуманитарной помощью, направленное коалицией "Флотилия свободы".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Флотилия "Глобал Сумуд" с гуманитарной помощью для Газы вернулась в порт Барселоны

Протесты в в поддержку Палестины: Мелони и Крозетто против докладчика ООН Альбанезе

Израиль : премьер Нетаньяху просит президента о помиловании